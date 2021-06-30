Напомним, что сборная Швейцарии обыграла Францию в матче 1/8 финала Евро-2020. Основное время завершилось со счетом 3:3. Швейцарцы взяли верх в серии пенальти (5:4). При этом решающим в серии стал неудачный удар Мбаппе.
"Зачастую не забивают лидеры команд. Это вопрос случая, психологии и ответственности. Мбаппе не забил пенальти, но следующие 20 он забьет. Надо относиться спокойнее. Не забивают все. Порой забьёт тот, в кого ты верил меньше всех. Это пятьдесят на пятьдесят и всё-таки лотерея", - сказал Корниленко.
Источник: Чемпионат
Корниленко: порадовался победе сборной Украины над Швецией. Украинцы показали содержательный футбол
Корниленко: Мбаппе не забил пенальти, но следующие 20 он забьет. К этому надо относиться спокойнее
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко высказался о пенальти, который не реализовал в послематчевой серии со Швейцарией форвард сборной Франции Килиан Мбаппе.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!