Корниленко: Мбаппе не забил пенальти, но следующие 20 он забьет. К этому надо относиться спокойнее

Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко высказался о пенальти, который не реализовал в послематчевой серии со Швейцарией форвард сборной Франции Килиан Мбаппе.

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