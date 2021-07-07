Генич: итальянцы вытащили матч с Испанией, играя хуже соперника. Возможно, это их худший матч на Евро

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич поделился мнением о победе сборной Италии над командой Испании в полуфинале чемпионата Европы.

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