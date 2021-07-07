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Генич: итальянцы вытащили матч с Испанией, играя хуже соперника. Возможно, это их худший матч на Евро

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич поделился мнением о победе сборной Италии над командой Испании в полуфинале чемпионата Европы.
Фото: Getty Images
Напомним, основное время и овертайм матча Италии и Испании завершились со счетом 1:1. Команда Роберто Манчини победила в серии пенальти (4:2).

Генич отметил, что Италия сумела победить, играя хуже испанцев. При этом он сообщил, что симпатизирует команде Манчини.

"Италия вытащила этот матч, играя хуже соперника, как это было, например, с австрийцами в 1/8 финала. Такую удачу надо тоже уметь поймать. Итальянцы эту удачу держат, и мне хотелось бы, чтобы она им сопутствовала и в финале. С симпатией отношусь к этой сборной. Они провели не лучший, а, возможно, и худший свой матч на турнире, тем не менее результат есть, они прошли дальше", - сказал Генич.

Отметим, что соперник итальянцев по финалу определится сегодня, 7 июля, в матче Англия - Дания. Встреча пройдет на "Уэмбли", начало - в 22.00 мск.

Источник: Матч ТВ

Генич: замены от Манчини ослабили игру сборной Италии в матче с испанцами

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Теги: Генич Евро-2020 Сборная Италии
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