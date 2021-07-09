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Черчесов: кто хотел меня понять на пресс-конференции, тот понял

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал нашумевшую пресс-конференцию перед уходом из национальной команды.
Фото: "Getty Images"
"Кто-то пытается понять смысл, что я хочу сказать, а кто-то цепляется к словам. Суть, мне кажется, была совершенно понятной - речь о командире, который вместе со своими бойцами выходит на поле боя. В этом и прелесть прямого эфира, что не всегда подберешь точное словосочетание. Все-таки это вы лингвисты, а не я. Кто хотел, тот понял сказанное. Если кто-то не понял, то я тут уже ничего не могу изменить. Но, тем не менее, примем во внимание на будущее, чтобы нас четче понимали", - цитирует Черчесова "СЭ".

2 июля Станислав Черчесов провел пресс-конференцию, где он высказался о результатах сборной России на чемпионате Европы-2020. Напомним, что на этом турнире национальная команда заняла последнее, 4-е место в группе B. Вместе с Россией в этом квартете были команды Бельгии, Дании и Финляндии. Российские футболисты в 3-х матчах набрали 3 очка и не вышли в плей-офф Евро-2020.

В четверг, 8 июля, стало известно, что Станислав Черчесов покидает пост наставника национальной команды России. Вместе с ним уходит и весь его тренерский штаб.

В СМИ одним из кандидатов на место Черчесова называется португальский специалист Андре Виллаш-Боаш. Он уже работал в России - с 2014 по 2016 год он был главным тренером "Зенита". Петербургский клуб 43-летний Виллаш-Боаш приводил к чемпионскому титулу и победе в Кубке России, а также выводил "сине-бело-голубых" в плей-офф Лиги чемпионов.

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Теги: Черчесов Сборная России
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