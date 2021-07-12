Матчи Скрыть

Сделать ставку

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
1 - 2
РостовЗавершен
Виктория П
1 - 0
Уфа1 тайм
П1 1.25X 5П2 15
Ростов
19:00
КишвардаНе начат

Кузяев: не считаю четвертое место сборной в группе Евро катастрофой

Полузащитник сборной России Далер Кузяев высказался о выступлениях национальной команды.
Фото: Sportbox
— Российский футбол сейчас не на высоте. Это всем понятно. У нас есть определенные проблемы. Но на чемпионате мира мы выступили очень достойно.

Отбор на Евро прошли без проблем. И в Лиге наций до последнего матча боролись за первое место в группе. Да, не повезло. Да, не получилось. Но я не считаю это катастрофой, — цитирует Кузяева Sport24.

Напомним, на чемпионате мира 2018 года сборная России дошла до четвертьфинала турнира, уступив Хорватии. На чемпионате Европы россияне не смогли выйти из группы, заняв последнее место после Финляндии, Дании и Бельгии.

28-летний Кузяев дебютировал в сборной России 7 октября 2017 года в поединке против Южной Кореи (4:2). Он сыграл на двух крупных турнирах — чемпионатах мира и Европы.

"Зенит" обыграл "Карлсруэ" в заключительном товарищеском матче летних сборов

Кузяев вошел в топ-10 длиблеров группового этапа чемпионата Европы

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Сборная России Кузяев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

Орлов рассказал, когда Манчини стал безразличным к "Зениту"
"Зенит" поздравил Манчини с победой в финале Евро-2020
Кузяев — о целях "Зенита" в новом сезоне: надеюсь, выступим получше в Лиге чемпионов
Источник: Витория не видит Глушенкова в составе "Спартака", футболист может покинуть клуб 3
Кузяев: не считаю четвертое место сборной в группе Евро катастрофой 7
Депутат Лебедев: Манчини доказал уровень всей Европе. А Дзюба и в "Зените" играет только из-за судей 9
Промес и Ларссон начали тренировки в общей группе "Спартака". Крал тренируется индивидуально
"Уфа" — "Виктория Пльзень". Стартовый состав российского клуба
Московское "Динамо" сыграло вничью со "Спартой"
"Ахмат" арендовал полузащитника "Рубина" Коновалова
Орлов: Манчини сказал Дзюбе и Шатову, что они не тянут уровень Лиги чемпионов, попросив искать новые клубы 11
"Спартак": Ларссон готов к еще одному блестящему сезону (фото) 2
Канделаки: "Матч ТВ" скатился? Я не знаю, откуда он скатывался 4
Канделаки: доход "Матч ТВ" в год составляет порядка 5 млрд рублей 2
Источник: "Динамо" выкупило у "Копенгагена" защитника Варелу
Источник: "Зенит" сделал предложение хавбеку сборной Перу 1
Крал возобновил тренировки с основой "Спартака" (фото)
Кокорин поздравил Манчини с победой сборной Италии на Евро-2020 3
Источник: "Милан" готов взять Влашича в аренду у ЦСКА с обязательной опцией выкупа 9
"Боже, спасибо, что осуществил мою мечту". Неймар выложил фото с финала Кубка Америки 1
Песков: никакие башни Кремля в сторону футбола поворачиваться не будут 12
Бальбуэна выйдет в стартовом составе "Динамо" в матче против пражской "Спарты"
Грилиш: я сказал, что хочу пробить пенальти! Но тренер принял другое решение 7
"Ростов" в товарищеском матче обыграл "Локомотив" 2
Кокорин в составе "Фиорентины" начал подготовку к новому сезону 2
Гарет Саутгейт намерен остаться на посту главного тренера сборной Англии 2
Месси - о Кубке Америки: посвящаю победу 45 миллионам аргентинцев и Марадоне
Петржела: Дзюба - упрямый. Он никогда не извинится перед Манчини 20
В новом сезоне РПЛ клубы смогут заявлять до 28 игроков 3
Боярский: сборной России и Манчини не поможет 3
Все новости
-