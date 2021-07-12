Кузяев: не считаю четвертое место сборной в группе Евро катастрофой

— Российский футбол сейчас не на высоте. Это всем понятно. У нас есть определенные проблемы. Но на чемпионате мира мы выступили очень достойно.
Отбор на Евро прошли без проблем. И в Лиге наций до последнего матча боролись за первое место в группе. Да, не повезло. Да, не получилось. Но я не считаю это катастрофой, — цитирует Кузяева Sport24.
Напомним, на чемпионате мира 2018 года сборная России дошла до четвертьфинала турнира, уступив Хорватии. На чемпионате Европы россияне не смогли выйти из группы, заняв последнее место после Финляндии, Дании и Бельгии.
28-летний Кузяев дебютировал в сборной России 7 октября 2017 года в поединке против Южной Кореи (4:2). Он сыграл на двух крупных турнирах — чемпионатах мира и Европы.
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Фото: Sportbox
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