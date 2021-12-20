- После чемпионата Европы кто-то от меня хочет услышать "извините", "простите". Но я профессионально отвечаю на вопросы. Я даже подготовился к нашему разговору и нашел высказывание. Сейчас донесу свою мысль через него.
"Однажды Диоген на городской площади начал читать философскую лекцию. Его никто не слушал. Тогда Диоген заверещал по-птичьи, и вокруг собралась сотня зевак. "Вот, афиняне, цена вашего ума, - сказал им Диоген. - Когда я говорил вам умные вещи, никто не обращал на меня внимания. А когда защебетал, как неразумная птица, вы слушаете меня, разинув рот".
Когда по-футбольному что-то говоришь, то никто слышать не хочет, - цитирует Черчесова "Чемпионат".
58-летний российский футбольный тренер Станислав Черчесов с августа 2016 по июль 2021 года занимал должность главного тренера сборной России. Последним крупным турниром национальной команды под руководством Черчесова стал Чемпионат Европы-2020, который из-за эпидемиологической обстановки в мире был перенесен на 2021 год и состоялся прошедшим летом. На Евро-2020 сборная России выступила в одной группе с командами Бельгии, Финляндии и Дании, заняв четвертое место и завершив турнир уже после группового этапа. В трех матчах наша команда смогла одержать победу над Финляндией (1:0), но потерпела крупные поражения от остальных соперников (0:3 от Бельгии, 1:4 от Дании). После неудачного турнира Черчесов провел телевизионную пресс-конференцию, на которой не дал внятных ответов по существу на заданные ему вопросы.
"Когда по-футбольному говоришь, никто слышать не хочет". Черчесов ответил хейтерам притчей о Диогене
Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов проиллюстрировал отношение к себе болельщиков с помощью философской притчи.
Фото: instagram.com