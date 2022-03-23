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"Мы открыты, проводили много соревнований на высоком уровне". Сайманов — о заявке на проведение ЧЕ-2028 или 2032

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов объяснил, почему РФС подаст заявку на проведение чемпионата Европы 2028 или 2032 года.
Фото: Getty Images
— Один из аргументов в том, что мы готовы. Мы не должны закрываться для ФИФА, УЕФА. Мы открыты, проводили много соревнований на высоком уровне, — приводит слова Сайманова "Чемпионат".

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) подаст заявку на проведение на территории Российской Федерации чемпионата Европы 2028 или 2032 года.

Россия подаст заявку на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов


Теги: Рубин Сайманов
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