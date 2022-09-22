– В нынешних реалиях каждая игра – не важно, с кем – что?то большее, чем просто игра. Нужно выходить и доказывать, что, несмотря на отстранение, сборная есть, мы собираемся. И не просто для галочки собираемся, а хотим выигрывать даже в товарищеских матчах, – цитирует Глебова "Матч ТВ".
Сборные России и Киргизии сыграют между собой в товарищеском матче завтра, 24 сентября 2022 года. Встреча пройдёт в городе Бишкек, в 17:00 по московскому времени. Даниил Глебов вызван в национальную команду, как и его одноклубники по футбольному клубу "Ростов" Комличенко, Уткин, Сильянов и Осипенко. Валерий Карпин возглавляет сборную Россию параллельно с "Ростовом".
Глебов: сборная России не для галочки собирается, мы хотим выигрывать даже в товарищеских играх
Полузащитник сборной России Даниил Глебов рассказал о настрое национальной команды перед товарищеским матчем с Киргизией.
Фото: РФС