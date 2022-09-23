– Федерация футбола Армении не комментирует публикации отдельных журналистов. Мы хотим еще раз заверить, что не обращались к Арсену Захаряну по поводу возможной смены спортивного гражданства, – цитирует Карапетяна "Матч ТВ".
Напомним, что ранее в СМИ появлялись неоднократные новости об интересе к Захаряну со стороны Армении и вероятности смены гражданства. На данный момент Арсен заигран за главную национальную команду России. Он принял участие в четырех официальных матчах и даже забил один мяч. Дебютировал против сборной Хорватии 1 сентября 2021 года.
Футбольная федерация Армении опровергла информацию о попытке переманить Захаряна
Пресс-секретарь Футбольной федерации Армении (FFA) Айк Карапетян заявил, что они не обращались к Арсену Захаряну по поводу смены гражданства.
Фото: РФС