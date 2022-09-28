– Для каждого российского футболиста это тяжелый удар. Жаль, что они ничего не могут сделать. Я знаю большое количество русских игроков, которые являются не только хорошими футболистами, но и отличными людьми. Зачем их отстранять? Какое отношение они имеют к происходящему? Обычные спортсмены не могут из-за политики выступать на международной арене и играть против сильнейших. Мне больно на это смотреть. Надеюсь, скоро этот кошмар для российского футбола и спорта закончится, – цитирует Ковача "Sport24".
На предыдущей недели Российский футбольный союз на всех своих официальных ресурсах объявил о том, что сборная России не будет принимать участие в жеребьевке отборочного этапа к Чемпионату Европы, который будет проходить в 2024 году. На данный момент национальная команда, представляющая Россию, может проводить только товарищеские игры. Последний пример – встреча со сборной Киргизией, которая проходила в городе Бишкек, 24 сентября 2022 года. Подопечные Валерия Карпина добились волевой победы со счетом 2:1. Следующие вероятные соперники сборной России – национальные команды Ирана, Боснии и Герцеговины.
Радослав Ковач – об отстранении сборной России от Евро-2024: надеюсь, этот кошмар скоро закончится
Бывший футболист "Спартака" и сборной Чехии Радослав Ковач прокомментировал отстранение сборной России от участия в чемпионате Европы-2024.
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