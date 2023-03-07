- Думаю, что это логично, когда армянин выступает за сборную Армении. Проявить себя в сборной Армении ему будет легче, чем в российской команде. Могу ошибаться, но его особо не рассматривали в нашей сборной. Поддерживаю его выбор. Желаю Тикнизяну удачи, - передает слова Нигматуллина "Газета.Ru".
Ранее стало известно, что 23-летний левый защитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян получил предложение выступать за сборную Армении, и принял решение дать на это свое согласие. В текущем сезоне на счету Тикнизяна 25 матчей во всех турнирах за "железнодорожников", 1 забитый гол и 4 результативных паса. Ранее футболист выступал в системе юношеских и молодежных сборных России, в марте 2021 года защитник принял участие в Чемпионате Европы U21 в составе команды Михаила Галактионова и забил на турнире 1 гол в 3 матчах.
Нигматуллин: поддерживаю выбор Тикнизяна, логично, когда армянин выступает за сборную Армении
Экс-голкипер "Локомотива" и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал решение защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна выступать за национальную сборную Армении.
Фото: ФК "Локомотив"