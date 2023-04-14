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МОК: власти Украины не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях

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Пресс-служба Международного олимпийского комитета отреагировала на приказ Минспорта Украины о бойкоте международных соревнований с участием россиян и белорусов.
Фото: УАФ
– Это [приказ Министерства молодежи и спорта Украины о запрете выступления украинских спортсменов в международных соревнованиях с допуском россиян и белорусов - прим. Rusfootball.info] ставит серьезные вопросы об автономии украинского спорта. В случае реализации такое решение нанесет ущерб только украинскому сообществу спортсменов и национальным федерациям и никоим образом не повлияет на СВО.

МОК всегда утверждал, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в тех или иных международных соревнованиях. Такое решение также противоречит позиции ряда украинских спортсменов и других членов украинского олимпийского сообщества, – привоит ответ пресс?службы МОК "Матч ТВ".

Сегодня стало известно, что Министерство молодежи и спорта Украины издало приказ о бойкоте любых международных турниров, куда допущены сборные России и Беларуси. Нарушение со стороны спортивных федераций предусматривает лишение ими национального статуса. В соответствии с приказом национальная команда Украины должна прекратить выступление в квалификации Евро-2024, поскольку в другой группе соревнуется сборная Беларуси.

Как напоминает Rusfootball.info, данный приказ является прямым вмешательством во внутренние дела федерации и нарушает соответствующий пункт регламента ФИФА. Таким образом, вместо самоустранения от выступления в квалификации Евро-2024 Украинская ассоциация футбола может быть исключена из рядов ФИФА на срок от 1 года решением дисциплинарной комиссии международной федерации в соответствии с регламентом.

Напомним, сборная Украины начала отбор чемпионата Европы-2024 с выездного поражения в Лондоне от Англии (0:2). Ближайшие матчи квалификации "жовто-блакитных" намечены на 16 и 19 июня с Северной Македонией и Мальтой.


МОК ФИФА сборная Украины Сборная России Сборная Беларуси
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