Всего один гол, унылый Промес. Финал Лиги Наций огненным не получился

Действующие чемпионы Европы теперь и победители первого розыгрыша Лиги Наций. Только затащил в этот раз не Роналду. В финале у Португалии был другой герой. О том, как Нидерланды, которым мы симпатизировали за бывшего игрока «Спартака», проигрывали финал.Многие не относились к Лиге Наций серьёзно, поскольку от этого турнира всё-таки веяло товарищеским духом. Но матчи в плей-офф получились упорными и зрелищными, да и компания на решающий матч подобралась серьёзная – в сборную Португалии вернулся Роналду, а к Нидерландам сейчас вообще особое внимание – из-за молодых де Йонга и де Лигта, из-за взявшего Лигу чемпионов с «Ливерпулем» ван Дейка. Так что никаких внятных причин пропустить игру такого уровня не было.В своём полуфинале Голландия выглядела предпочтительнее. Матч против швейцарцев действующие чемпионы Европы провели удачно только благодаря лидеру – Роналду оформил хет-трик и протащил своих дальше. Нидерланды произвели впечатление куда более цельное. Пусть они и дотянули с англичанами до овертайма, там особых шансов у родоначальников футбола уже не было.Но в плане нацеленности на ворота Португалия на старте была лучше. Правда, бодрости финалу это добавляло не очень много. Игроки охотно рубились, развенчивая миф о «товарищескости» турнира, но по воротам бить стеснялись. В памяти мог остаться только потенциально опасный выход Бернанду Силвы, прекращенный (как показалось хозяевам, не по правилам) ван Дейком.За четверть матча не состоялось ни одного опасного момента. Гудели португальские болельщики, когда в очередной раз долго раскатывала Голландия, и было страшно, что всё пойдёт дальше и так.В игре за третье место было что-то похожее. Швейцария и Англия не забили ни в основное время, ни в дополнительное, и были вынуждены выяснять победителя в серии одиннадцатиметровых. Такого нулевого КПД в игровое время от команд, конечно, не хотелось.В какой-то момент была надежда, что финал перестанет быть совсем уж унылым. Португалия провела три почти подряд хорошие атаки, которые заканчивались для «оранжевых» очень неприятно. Пару раз приходилось по-серьёзному вступать в игру Силлессену. Но на этом всё прекратилось. Заканчивали тайм команды так же, как и его начинали.Конечно, это привычная история для финалов, так бывает часто. Но, во-первых, российскому болельщику было особенно печально, потому что Промес остался в запасе, а во-вторых, скукой был смятён, похоже, даже травмированный Пепе.После перерыва Куман выпустил на поле Промеса, а игра немного раскрылась. Голландия хотя бы добивалась чего-то похожего на опасные моменты, а хозяева выдали мощный отрезок, вместивший сразу несколько подходов. Но решающим стал другой момент.19-летний защитник де Лигт ошибся в игре против Англии (из-за чего британцы забили единственный мяч), ошибся он и в финале. Выдернулся на мяч, промахнулся и выключился из эпизода. Тушить пожар сместился ван Дейк, но хитроумный Бернанду Силва сыграл тонко – и Гедеш пробивал из удобной позиции.Силлессен среагировал, но мяч от руки заскочил в угол.Голландия, конечно, начала форсировать, искать шансы, чтобы сравнять счёт. Но Португалия была готова. Хозяева больше не старались задушить соперника прессингом (до этого отрезками доходили до штрафной) и куда охотнее бежали именно в контратаки.Моменты возникали, но либо подбирал мяч вратарь Руй Патрисиу, либо игрокам Кумана не везло. А с каждой потерянной минутой всё тяжелее двигался мяч у гостей и всё свежее выглядели португальцы в ответных выпадах.Виноваты, конечно, в первую очередь были игроки атаки сборной Нидерландов. Депай не использовал несколько возможностей, Промес просто разочаровал, а вышедшему де Йонгу не хватило снабжения и расторопности. Так и закончили - с неустойчивым преимуществом ПортугалииРеального превосходства на поле не было. Финал получился осторожным. Но если судить по моментам, Португалия победила заслуженно. Силлессену приходилось раза в два чаще вступать в игру, чем это делал его коллега и оппонент Патрисиу.Героем, конечно, остался Бернарду Силва. Причём героем для всех. Для португальской публики потому, что принёс победу. Для всех остальных (кроме голландцев) потому, что прекратил это мучение. А то ведь могли и дополнительное время сыграть...