Кисляк допустил уход из ЦСКА и назвал три клуба, которые им интересуются

"Читаю (улыбается). Мне и пишут каждый день [об этом]. Три клуба: "Галатасарай", "Бешикташ" и "Фенербахче", — рассказал полузащитник.
На вопрос о возможном трансфере следующим летом Кисляк ответил, что не исключает такой вариант. При этом футболист подчеркнул, что любые предложения будет обсуждать совместно с руководством армейского клуба.
"Ну да. Я говорю, мы с ЦСКА в любом случае рассматриваем любое предложение, которое приходит в клуб", — заявил игрок.
Кисляк является одним из ключевых молодых футболистов ЦСКА. После 12 туров московская команда занимает третье место в чемпионате России.
Источник: YouTube-канал FONBET