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Кисляк допустил уход из ЦСКА и назвал три клуба, которые им интересуются

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк заявил о готовности рассмотреть переход в чемпионат Турции и рассказал об интересе со стороны "Галатасарая", "Бешикташа" и "Фенербахче".
Фото: ПФК ЦСКА
После победы над "Спартаком" (2:0) в 12-м туре РПЛ футболист признался, что регулярно получает сообщения о возможном продолжении карьеры в Турции. По словам Кисляка, чаще всего его связывают с тремя ведущими клубами страны.

"Читаю (улыбается). Мне и пишут каждый день [об этом]. Три клуба: "Галатасарай", "Бешикташ" и "Фенербахче", — рассказал полузащитник.

На вопрос о возможном трансфере следующим летом Кисляк ответил, что не исключает такой вариант. При этом футболист подчеркнул, что любые предложения будет обсуждать совместно с руководством армейского клуба.

"Ну да. Я говорю, мы с ЦСКА в любом случае рассматриваем любое предложение, которое приходит в клуб", — заявил игрок.

Кисляк является одним из ключевых молодых футболистов ЦСКА. После 12 туров московская команда занимает третье место в чемпионате России.

Источник: YouTube-канал FONBET

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