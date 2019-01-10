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Шандор Варга: Анри доволен Головиным

Агент Шандор Варга сообщил, что главный тренер французского "Монако" Тьерри Анри доволен игрой российского полузащитника Александра Головина.

"Покинет ли Головин "Монако" зимой? Англичане говорят: все может случиться. Но я в очень хороших отношениях с Тьерри Анри. Он перешел в "Арсенал", когда я устраивал туда Олега Лужного. Мы жили вместе в одной гостинице, каждый день вместе завтракали, обедали и ужинали, у нас остались очень хорошие отношения.

Я недавно разговаривал с Анри. Он сказал, что ему нравится игра Головина, он назвал его очень хорошим игроком. И Монако - одно из лучших мест в мире для жизни. И клуб неплохой. Повторюсь, тренер хорошего мнения о нем. Я не вижу проблем необходимости в переходе в другую команду", - цитирует Варгу "Спорт день за днем".
Теги: Головин Монако Анри Лига 1
Сегодня, 02:10
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