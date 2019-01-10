Томас Тухель объяснил первое за пять лет поражение в кубковых турнирах

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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20:02
Джеримая Сен Жюст: переход в "Зенит" или "Наполи"? Это все разговоры, но нельзя ничего исключать (1)
Джеримая Сен Жюст: переход в "Зенит" или "Наполи"? Это все разговоры, но нельзя ничего исключать (1)
19:14
Джеримая Сен Жюст: переход в "Зенит" или "Наполи"? Это все разговоры, но нельзя ничего исключать
Джеримая Сен Жюст: переход в "Зенит" или "Наполи"? Это все разговоры, но нельзя ничего исключать
17:37
Евгений Ловчев: чистка в "Спартаке" была нужна, потому что в команде стало попахивать болотцем (7)
Евгений Ловчев: чистка в "Спартаке" была нужна, потому что в команде стало попахивать болотцем (7)
17:28
У "Манчестер Юнайтед" поменялся не только тренер, но и название. Виноваты "Матч ТВ" и ВГИК (3)
У "Манчестер Юнайтед" поменялся не только тренер, но и название. Виноваты "Матч ТВ" и ВГИК (3)
17:02
Кристиан Херц: не знаю, интересен ли я "Спартаку", но я рад, что мое имя связывают с таким великим клубом (22)
Кристиан Херц: не знаю, интересен ли я "Спартаку", но я рад, что мое имя связывают с таким великим клубом (22)
16:33
Хосеп Гвардиола: старт Сульшера в "Манчестер Юнайтед" получился лучше, чем мой в "Манчестер Сити" (1)
Хосеп Гвардиола: старт Сульшера в "Манчестер Юнайтед" получился лучше, чем мой в "Манчестер Сити" (1)
14:21
Александр Шикунов: Ананидзе, Тимофеев и Самедов уже игроки "Крыльев Советов", осталось уладить детали (6)
Александр Шикунов: Ананидзе, Тимофеев и Самедов уже игроки "Крыльев Советов", осталось уладить детали (6)
13:52
Три пенальти в ворота «ПСЖ», победный гол третьего вратаря. Никто не смотрел кубок французской лиги, а зря – это невероятно (1)
Три пенальти в ворота «ПСЖ», победный гол третьего вратаря. Никто не смотрел кубок французской лиги, а зря – это невероятно (1)
12:48
Александр Зинченко - о своем первом голе за "Сити": это была подача? Чуть больше уважения, пожалуйста (4)
Александр Зинченко - о своем первом голе за "Сити": это была подача? Чуть больше уважения, пожалуйста (4)
12:23
"Чертаново" достиг договорённости о переходе своего лучшего бомбардира Зиньковского в "Крылья"
"Чертаново" достиг договорённости о переходе своего лучшего бомбардира Зиньковского в "Крылья"
11:33
Томас Тухель: будь вы "Реалом", "Барселоной" или "Баварией" вам и за сто лет не поставят три пенальти (1)
Томас Тухель: будь вы "Реалом", "Барселоной" или "Баварией" вам и за сто лет не поставят три пенальти (1)
Томас Тухель объяснил первое за пять лет поражение в кубковых турнирах
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель высказался по поводу первого за пять лет поражения своих подопечных в Кубке французской лиги.
"ПСЖ" в матче 1/4 финала Кубка французской лиги на домашнем поле уступил занимающему последнее место в чемпионате "Генгнаму" со счетом 1:2.
"Ключевыми факторами поражения стали наша плохая игра в атаке и неудачные действия в концовке. Мы правильно отреагировали на первый пенальти, но затем снова расслабились. Такого не должно быть", - цитирует Тухеля официальный сайт клуба.
Тухель поделился мнением, что в каждой встрече футболисты должны выкладываться на полную и ценить каждую добытую победу. Тренер парижан также раскритиковал арбитра за назначение второго пенальти, ставшего в матче решающим.
"Ничего там не было, речь идет об обычном контакте, обычном игровом эпизоде", - добавил он.
"Газета.ру"
"ПСЖ" в матче 1/4 финала Кубка французской лиги на домашнем поле уступил занимающему последнее место в чемпионате "Генгнаму" со счетом 1:2.
"Ключевыми факторами поражения стали наша плохая игра в атаке и неудачные действия в концовке. Мы правильно отреагировали на первый пенальти, но затем снова расслабились. Такого не должно быть", - цитирует Тухеля официальный сайт клуба.
Тухель поделился мнением, что в каждой встрече футболисты должны выкладываться на полную и ценить каждую добытую победу. Тренер парижан также раскритиковал арбитра за назначение второго пенальти, ставшего в матче решающим.
"Ничего там не было, речь идет об обычном контакте, обычном игровом эпизоде", - добавил он.
"Газета.ру"
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