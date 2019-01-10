Томас Тухель объяснил первое за пять лет поражение в кубковых турнирах

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель высказался по поводу первого за пять лет поражения своих подопечных в Кубке французской лиги."ПСЖ" в матче 1/4 финала Кубка французской лиги на домашнем поле уступил занимающему последнее место в чемпионате "Генгнаму" со счетом 1:2."Ключевыми факторами поражения стали наша плохая игра в атаке и неудачные действия в концовке. Мы правильно отреагировали на первый пенальти, но затем снова расслабились. Такого не должно быть", - цитирует Тухеля официальный сайт клуба.Тухель поделился мнением, что в каждой встрече футболисты должны выкладываться на полную и ценить каждую добытую победу. Тренер парижан также раскритиковал арбитра за назначение второго пенальти, ставшего в матче решающим."Ничего там не было, речь идет об обычном контакте, обычном игровом эпизоде", - добавил он.