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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Набиль Фекир травмировался в матче с "Реймсом"
Капитан "Лиона" Набиль Фекир получил травму лодыжки в матче 20-го тура чемпионата Франции против "Реймса" (1:1).
25-летний француз был заменен в перерыве встречи.
Пресс-служба "Лиона"
25-летний француз был заменен в перерыве встречи.
Пресс-служба "Лиона"
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