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Набиль Фекир травмировался в матче с "Реймсом"

Капитан "Лиона" Набиль Фекир получил травму лодыжки в матче 20-го тура чемпионата Франции против "Реймса" (1:1).

25-летний француз был заменен в перерыве встречи.

Пресс-служба "Лиона"
Теги: Лига 1 Реймс Лион Фекир
Сегодня, 08:54
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