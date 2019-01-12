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Анатолий Бышовец: Анри - как наш Аленичев. Так "Монако" и вылететь может

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча 20-го тура чемпионата Франции "Марсель" — "Монако".

"То, что я видел у "Монако", — это слезы. Действительно, шансов у "Монако" нет, надо ставить на "Марсель", причем мяча два-три они забьют. Потому что ни в организации игры, ни в качестве, ни в уровне… Анри, похоже, — это наш Аленичев. Так и вылететь монегаски могут. Но ничего, главное, что они заработали деньги на Мбаппе и других игроках", — цитирует Бышовца "Рейтинг букмекеров".
Теги: Бышовец Анри Монако Аленичев Лига 1
Вчера, 23:03
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#1  borisshev  Краснодар (Сегодня, 00:43)
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Болеет за:
«Краснодар»
???
Регистрация: 24.01.2016 [жалоба]
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