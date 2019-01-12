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Фабрегас и Головин вошли в заявку "Монако" на матч с "Марселем"

Тренерский штаб "Монако" во главе с Тьерри Анри объявил заявку команды на выездной матч 20-го тура французской Лиги 1 с "Марселем".

В нее, в частности, вошли полузащитник сборной России Александр Головин, а также новички команды — хавбек Сеск Фабрегас и защитник Фоде Балло-Туре. Всего в итоговом списке оказались 18 игроков.

Вратари: Бенальо, Л. Бадьяшил.

Защитники: Б. Бадьяшил, Балло-Туре, Бьянкон, Глик, Хенрихс, Жемерсон, Налдо, Серрано.

Полузащитники: Аит Беннассер, Фабрегас, Февр, Головин, Лопеш, Тилеманс.

Нападающие: Фалькао, Силла.

"Газета.ру"
Теги: Головин Фабрегас Монако
Вчера, 23:22
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