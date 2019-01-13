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СМИ: Головин выйдет против "Марселя" в старте

По информации "Спорт-Экспресса", российский полузащитник Александр Головин, выступающий за "Монако", выйдет в стартовом составе на сегоднящний матч против "Марселя".

Сегодня первый матч, в котором Головин может принять участие после дисквалификации, которую хавбек получил за прямую красную, заработанную в игре против "Лиона".
Теги: Лига 1 Головин Монако Марсель
Сегодня, 12:42
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(3)
#3  СуперШтангист   (Сегодня, 13:59)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Steed
Ты

Можешь сам посмотреть матч Монако, где Нулёвин будет бегать без мяча, как додик, а если додумаются заменить его на умного Фабрегаса, то Монако выиграет или сыграет вничью, если конечно, Нулёвин, не привезёт 3 и более голов в свои ворот, если 1 - победа при замене на испанца, 2 - ничья.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#2  Steed   (Сегодня, 13:46)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
СуперШтангист,
Ты и вся родня твоя - половые партнёры овцелюбов
Регистрация: 10.01.2019 [жалоба]
#1  СуперШтангист   (Сегодня, 13:15)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Терек»
Значит можно смело ставить на просёр Монако, если Нулёвина не заменят после первого тайма.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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