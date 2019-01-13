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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Дешам ответил на обвинения в расизме
Главный тренер сборной Франции высказался насчёт слов форварда "Реала" Бензема, который заявил, что Дешам перед Евро-2016 подался давлению со стороны расисткой части Франции:
- Некоторые люди говорят слова, которые приводят к последствиям, выходящим за пределы. Этого я никогда не забуду.
В тот момент мне показалась, что это уже за гранью.
Я вызываю в сборную французских игроков, все они французы. Я никогда не выбирал кого-то по цвету или религии.
Также и наоборот, я бы никогда не оставил кого-то вне состава, основываясь на тех же критериях, потому что это было бы так же плохо.
Источник: le10sport.com
- Некоторые люди говорят слова, которые приводят к последствиям, выходящим за пределы. Этого я никогда не забуду.
В тот момент мне показалась, что это уже за гранью.
Я вызываю в сборную французских игроков, все они французы. Я никогда не выбирал кого-то по цвету или религии.
Также и наоборот, я бы никогда не оставил кого-то вне состава, основываясь на тех же критериях, потому что это было бы так же плохо.
Источник: le10sport.com
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