Дешам ответил на обвинения в расизме

Главный тренер сборной Франции высказался насчёт слов форварда "Реала" Бензема, который заявил, что Дешам перед Евро-2016 подался давлению со стороны расисткой части Франции:- Некоторые люди говорят слова, которые приводят к последствиям, выходящим за пределы. Этого я никогда не забуду.В тот момент мне показалась, что это уже за гранью.Я вызываю в сборную французских игроков, все они французы. Я никогда не выбирал кого-то по цвету или религии.Также и наоборот, я бы никогда не оставил кого-то вне состава, основываясь на тех же критериях, потому что это было бы так же плохо.Источник: le10sport.com