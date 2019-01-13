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Дешам ответил на обвинения в расизме

Главный тренер сборной Франции высказался насчёт слов форварда "Реала" Бензема, который заявил, что Дешам перед Евро-2016 подался давлению со стороны расисткой части Франции:

- Некоторые люди говорят слова, которые приводят к последствиям, выходящим за пределы. Этого я никогда не забуду.

В тот момент мне показалась, что это уже за гранью.

Я вызываю в сборную французских игроков, все они французы. Я никогда не выбирал кого-то по цвету или религии.

Также и наоборот, я бы никогда не оставил кого-то вне состава, основываясь на тех же критериях, потому что это было бы так же плохо.

Источник: le10sport.com
Теги: Лига 1 Дешам сборная Франции Бензема
Сегодня, 13:08
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