Головин и Фабрегас – в стартовом составе "Монако" на матч с "Марселем"

Стал известен стартовый состав "Монако" на матч 20-го тура чемпионата Франции с "Марселем".В составе гостей с первых минут на поле выйдут российский полузащитник Александр Головин и хавбек Сеск Фабрегас. Для испанца это будет первый матч за "монегасков".Бенальо, Глик, Налдо, Хенрихс, Бадьяшиль, Балло-Туре, Тилеманс, Фабрегас, Бенассер, Головин, Рони Лопеш.