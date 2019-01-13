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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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23:02
Маурисио Почеттино: второй тайм с "МЮ" был для "Тоттенхэма" лучшим с тех пор, как я возглавил команду
Маурисио Почеттино: второй тайм с "МЮ" был для "Тоттенхэма" лучшим с тех пор, как я возглавил команду
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Андрей Ещенко - о травме: "кресты" – крики, ор, колено вылетает. А я спокойно играл, какой-то нестерпимой боли не было
Андрей Ещенко - о травме: "кресты" – крики, ор, колено вылетает. А я спокойно играл, какой-то нестерпимой боли не было
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Антон Зиньковский: переход в "Крылья Советов" немного волнителен, потому что это – премьер-лига
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Головин и Фабрегас – в стартовом составе "Монако" на матч с "Марселем"
Стал известен стартовый состав "Монако" на матч 20-го тура чемпионата Франции с "Марселем".
В составе гостей с первых минут на поле выйдут российский полузащитник Александр Головин и хавбек Сеск Фабрегас. Для испанца это будет первый матч за "монегасков".
"Монако": Бенальо, Глик, Налдо, Хенрихс, Бадьяшиль, Балло-Туре, Тилеманс, Фабрегас, Бенассер, Головин, Рони Лопеш.
В составе гостей с первых минут на поле выйдут российский полузащитник Александр Головин и хавбек Сеск Фабрегас. Для испанца это будет первый матч за "монегасков".
"Монако": Бенальо, Глик, Налдо, Хенрихс, Бадьяшиль, Балло-Туре, Тилеманс, Фабрегас, Бенассер, Головин, Рони Лопеш.
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