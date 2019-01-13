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Головин и Фабрегас – в стартовом составе "Монако" на матч с "Марселем"

Стал известен стартовый состав "Монако" на матч 20-го тура чемпионата Франции с "Марселем".

В составе гостей с первых минут на поле выйдут российский полузащитник Александр Головин и хавбек Сеск Фабрегас. Для испанца это будет первый матч за "монегасков".

"Монако": Бенальо, Глик, Налдо, Хенрихс, Бадьяшиль, Балло-Туре, Тилеманс, Фабрегас, Бенассер, Головин, Рони Лопеш.
Теги: Монако Марсель Лига 1
Сегодня, 22:12
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#5  foxship  Стая бандерлогов (Сегодня, 22:46)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Объясните мне пожалуйста. Головин же дисквалифицирован на 4 матча!


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
#4  Nastroenie  Москва (Сегодня, 22:35)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SpaRk
Будучи болельщиком Спартака, не понимаю негатива, который выливается в сторону Головина. Это ведь наш парень, надо поддержать! Какая разница из какой он команды? Какие о неадекваты сидят порой.

Перелогинься, конявый оборотень.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#3  anonymous   (Сегодня, 22:34)
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: SpaRk
Будучи болельщиком Спартака, не понимаю негатива, который выливается в сторону Головина. Это ведь наш парень, надо поддержать! Какая разница из какой он команды? Какие о неадекваты сидят порой.

штангист аутист просто, он в этом не виноват(
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#2  SpaRk  Люберцы (Сегодня, 22:26)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Будучи болельщиком Спартака, не понимаю негатива, который выливается в сторону Головина. Это ведь наш парень, надо поддержать! Какая разница из какой он команды? Какие о неадекваты сидят порой.
Регистрация: 2.11.2008 [жалоба]
#1  СуперШтангист   (Сегодня, 22:19)
  • -9
  •  (9)
Болеет за:
«Терек»
Надеюсь, что Нулёвина заменят как можно раньше, тогда будут хорошие шансы на победу.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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