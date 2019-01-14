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"Монако" сыграл вничью с "Марселем", Головин не попал в ворота с 10 метров (видео)

В матче 20-го тура чемпионата Франции "Монако" в гостях сыграл вничью с "Марселем" - 1:1. Оба мяча были забиты в первом тайме. В составе хозяев счет открыл Максим Лопес, а у "монегасков" отличился полузащитник Юри Тилеманс. Российский полузащитник Александр Головин также поучаствовал в голевой атаке.

Во втором тайме Головин мог забить дебютный мяч в Лиге 1, после того как первым оказался на мяче против голкипера Стива Манданда. Россиянину необходимо было попасть в угол ворот, но мяч после его удара попал в штангу.

Чемпионат Франции

20 тур

"Марсель" – "Монако" 1:1

Голы: Лопес, 13, Тилеманс, 38

"Марсель": Манданда, Роланду, Лопес (Жермен, 90+2), Стротман, Пайет (Клинтон, 74), Сарр, Густаво, Окампос, Сансон, Омави, Товен.

"Монако": Бенальо, Глик, Налдо, Хенрихс, Бадьяшиль, Балло-Туре (Серрано, 65), Тилеманс, Фабрегас, Бенассер, Головин (Силла, 71), Рони Лопеш.

Предупреждения: Сансон, 58, Окампос, 74, Силла, 79

Теги: Монако Марсель Лига 1 Головин
Сегодня, 00:55
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(2)
#7  Мотл  сымайки (Сегодня, 01:38)
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  •  (3)
online

Цитата: Egorysche
а то что Монако первый гол забил благодаря Головину - ни слова. То что тилеманс сам запорол убойный момент в конце - тоже ни слова. Впрочем ничего нового на этом сайте)))

Это же "новость" для дибилов, которые футбол- то не смотрят. Приходят, чтобы обосрать кого- нибудь.

Две дырки выползли и исходят на гавно. Слетелись на заголовок
Цитата: Quincy
Секте защитника

Цитата: СуперШтангист
Как и ожидалось от Нулёвина


Дыркам футбол не нужен.

Цитата: Чесайнаг
Сам себя запутал.Зачем надо было на правую ногу еще мяч переносить.Нужно было просто левую подставить и зашитник не успевал накрыть и вратарь в другую сторону летел


Нервишки подвели. Очень хотел отличиться. А по матчу- был наверное лучшим. Полсе его замены Монако вообще сдулась.


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проста жыт
Регистрация: 11.01.2019 [жалоба]
#6  Чесайнаг  Сочи (Сегодня, 01:25)
  • -3
  •  (3)

Сам себя запутал.Зачем надо было на правую ногу еще мяч переносить.Нужно было просто левую подставить и зашитник не успевал накрыть и вратарь в другую сторону летел
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
#5  Quincy   (Сегодня, 01:15)
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Секте защитникам Головина в пору скидки делать на огнетушители,никакой пользы от Сашки,так ещё и моменты порет.
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#4  Lols  Лондон (Сегодня, 01:05)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Ньюкасл»
после замены Сани Монако прекратил на чужую половину поля выходить, а так сыграл неплохо. Да и Монако уже не такое ужасающие впечатление после трансферов создаёт, сыграются и будут в десятке.
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#3  Egorysche   (Сегодня, 01:05)
  • 0
  •  (10)

а то что Монако первый гол забил благодаря Головину - ни слова. То что тилеманс сам запорол убойный момент в конце - тоже ни слова. Впрочем ничего нового на этом сайте)))
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#2  utekay  Россия (Сегодня, 01:02)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
ишак


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#1  СуперШтангист   (Сегодня, 00:59)
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Терек»
Как и ожидалось от Нулёвина, когда что-то требуется от него, то капитально обсирается, даже Заболотный и тот бы попал в створ и забил, а Нулёвин и с 2-х промажет, если гол может решить судьбу матча.

Слава Тилемансу, что гол забил очередной и хорошо, что великий Анри заменил никчёмного Нулёвина, как я прогнозировал в текстовой и зацепили ничейку, но нужно было 30-лимонный шлак менять раньше, тогда бы и за победу могли зацепиться.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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