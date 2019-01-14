"Монако" сыграл вничью с "Марселем", Головин не попал в ворота с 10 метров (видео)

Miss of the season from Golovin. Henry was fuming on the sideline. pic.twitter.com/Y66rcIT233 — Lana (@Cocolitooo) January 13, 2019

В матче 20-го тура чемпионата Франции "Монако" в гостях сыграл вничью с "Марселем" - 1:1. Оба мяча были забиты в первом тайме. В составе хозяев счет открыл Максим Лопес, а у "монегасков" отличился полузащитник Юри Тилеманс. Российский полузащитник Александр Головин также поучаствовал в голевой атаке.Во втором тайме Головин мог забить дебютный мяч в Лиге 1, после того как первым оказался на мяче против голкипера Стива Манданда. Россиянину необходимо было попасть в угол ворот, но мяч после его удара попал в штангу.Чемпионат Франции20 турЛопес, 13, Тилеманс, 38"Марсель": Манданда, Роланду, Лопес (Жермен, 90+2), Стротман, Пайет (Клинтон, 74), Сарр, Густаво, Окампос, Сансон, Омави, Товен."Монако": Бенальо, Глик, Налдо, Хенрихс, Бадьяшиль, Балло-Туре (Серрано, 65), Тилеманс, Фабрегас, Бенассер, Головин (Силла, 71), Рони Лопеш.Предупреждения: Сансон, 58, Окампос, 74, Силла, 79