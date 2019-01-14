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Источник: Тьерри Анри подбодрил Головина в раздевалке после матча с "Марселем"

Наставник "Монако" Тьерри Анри поддержал российского полузащитника Александра Головина в раздевалке после матча 20-го тура чемпионата Франции с "Марселем" (1:1).

Головин вышел в стартовом составе и поучаствовал в голевой атаке, однако промахнулся мимо створа ворот на 51-й минуте после выхода один на один с голкипером соперника.

"После игры Анри остался доволен игрой Головина, а по моменту с промахом сказал в раздевалке: "Ничего страшного, в следующий раз забьешь", – приводит "РИА Новости" слова источника, близкого к клубу.
Теги: Ла Лига Монако Головин Анри
Сегодня, 15:45
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