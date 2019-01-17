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"Монако" впервые в истории не смог победить ни разу в десяти стартовых домашних играх в лиге 1

"Монако" не смог выиграть десять первых домашних матчей в чемпионате Франции в одном сезоне.

Как сообщает Opta, это произошло с монегасками впервые в истории клуба. Это также худшая серия без побед "Монако" на своем поле в течение одного сезона в чемпионате.

Напомним, что вчера "Монако" в перенесенном матче 17-го тура лиги 1 сыграл вничью с "Ниццей" (1:1).
Теги: Монако Лига 1
Сегодня, 09:25
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#4  4 звездочки   (Сегодня, 11:42)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Тяжело вдесятером-то...


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Пятачек с ружьем разворошил осиное гнездо ослиное дупло
Регистрация: 17.01.2019 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 11:29)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Antip7
Он был лучшим в первом тайме.

Б л я, откуда вас таких выдёргивают тупых? Да не был он лучшим ни в первом ни во втором тайме, за что и ушёл с поля в очередной позорный матч.
Вы свои ослиные глаза хоть раз на объектив настройте, что бы над вами совсем уже санитары ржать не стали. А то у вас Головин даже за то, что просто коснулся пару раз мяча, уже суперзвездой становится. Я просто в ахуе. Он нулевой, абсолютно нулевой, даже на фоне Манаки.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Antip7   (Сегодня, 11:14)
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Цитата: СуперШтангист
Ну так Нулёвин на поле, с ним команда играет 10 вс 11 поэтому и не получается выиграть, зато без него побеждают.

Он был лучшим в первом тайме.. но там таких бездарей понабирали, что и Роналду бы с поля ушел через пятнадцать минут игры, послав бы всех партнёров к французской бабушке..
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#1  СуперШтангист   (Сегодня, 11:02)
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online
Болеет за:
«Терек»
Ну так Нулёвин на поле, с ним команда играет 10 vs 11 поэтому и не получается выиграть, зато без него побеждают.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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