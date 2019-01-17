Мохамед Сиссоко перешел в "Сошо"

Экс-полузащитник "Ювентуса", "Ливерпуля" и "ПСЖ" Мохамед Сиссоко вернулся во Францию.33-летний малиец подписал с "Сошо" контракт, рассчитанный до конца сезона. За "львят" он будет выступать под номером 4.Последним клубом Сиссоко был "Китчи" из Гонконга, который хавбек покинул на правах свободного агента в октябре 2018 года.