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Мохамед Сиссоко перешел в "Сошо"

Экс-полузащитник "Ювентуса", "Ливерпуля" и "ПСЖ" Мохамед Сиссоко вернулся во Францию.

33-летний малиец подписал с "Сошо" контракт, рассчитанный до конца сезона. За "львят" он будет выступать под номером 4.



Последним клубом Сиссоко был "Китчи" из Гонконга, который хавбек покинул на правах свободного агента в октябре 2018 года.
Теги: Сошо Лига 1
Сегодня, 10:54
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