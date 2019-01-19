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Головин и Фабрегас - в стартовом составе "Монако" на игру со "Страсбуром"

Стал известен стартовый состав "Монако" на матч чемпионата Франции против "Страсбура".

"Монако": Бенальо - Балло-Туре, Глик, Налдо, Бадьяшиль, Хенрикс - Тилеманс, Фабрегас, Головин - Рони Лопес, Фалькао.
Теги: Монако Страсбург Лига 1
Сегодня, 21:22
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(1)
#12  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 23:25)
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Болеет за:
«Спартак»
идите,девочки, взглотните на вашего картонного Голово кумира..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#11  zenitchik123   (Сегодня, 23:11)
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online
Болеет за:
«Зенит»
какой-такой Фабрегас? Все знают - Монако головина!
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#10  anonymous   (Сегодня, 22:55)
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online

Цитата: P. Holmberg
Цитата: anonymous
не берут, они мусульмане, а он свининой пропах


Посмотрел отчет Реал- Севилья. До выхода промяса Севилья достойно держалась, Стоило свину выйти- сразу 2 банки(((((

они бы от него с удовольствием избавились, но его никто не возьмет дороже 5-10 лямов, поэтому и держат, мало ли
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#9  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 22:48)
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online

Цитата: anonymous
не берут, они мусульмане, а он свининой пропах


Посмотрел отчет Реал- Севилья. До выхода промяса Севилья достойно держалась, Стоило свину выйти- сразу 2 банки(((((


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#8  anonymous   (Сегодня, 22:29)
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online

Цитата: P. Holmberg
Цитата: anonymous
у хоть на замену как промес


А разве это гавно еще не продали туркам?

не берут, они мусульмане, а он свининой пропах
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#7  Freddy   (Сегодня, 22:21)
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online

Цитата: anonymous
расскажи ка какая такая эффективность у промеса? за 17 матчей в ля лиге одна желтая карточка 0 голевых и 0 голов

Гол+голевая общие показатели во всех турнирах,у Головина и этого нет,только красная карточка,только в этом он смог превзойти Промеса))Отними у Головина его голевую на кубок и сколько останется?))
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#6  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 22:18)
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online

Цитата: anonymous
у хоть на замену как промес


А разве это гавно еще не продали туркам?


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#5  anonymous   (Сегодня, 22:01)
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: Freddy
Цитата: anonymous
ну хоть на замену как промес на 75ой минуте не выйдет

Промес гораздо меньше провел времени в основе,а эффективность выше,а Головин каждый матч в основе,а эффективность НОЛЬ.Но сегодня может сподобится на предголевую,15 игра как никак,может даже и гол с дурного отскока или рикошета joy

расскажи ка какая такая эффективность у промеса? satisfiedза 17 матчей в ля лиге одна желтая карточка 0 голевых и 0 голов smile
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#4  Freddy   (Сегодня, 21:59)
  • -4
  •  (4)
online

Цитата: anonymous
ну хоть на замену как промес на 75ой минуте не выйдет

Промес гораздо меньше провел времени в основе,а эффективность выше,а Головин каждый матч в основе,а эффективность НОЛЬ.Но сегодня может сподобится на предголевую,15 игра как никак,может даже и гол с дурного отскока или рикошета))
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#3  anonymous   (Сегодня, 21:54)
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: Freddy
Сегодня может даже пред-пред голевую сделает))

ну хоть на замену как промес на 75ой минуте не выйдет smile
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#2  Freddy   (Сегодня, 21:48)
  • -5
  •  (5)
online

Сегодня может даже пред-пред голевую сделает))
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 21:32)
  • -3
  •  (3)

bowtie
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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