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"Монако" пропустил пять голов от "Страсбурга", Головин был заменен на 66-й минуте

В матче 21-го тура лиги 1 "Монако" с крупным счетом проиграл "Страсбургу".

Чемпионат Франции

21 тур

"Монако" – "Страсбург" 1:5

Голы: Ажорк, 12, Томассон, 17 Фалькао, 22, Сиссоко, 63, Ажорк, 68

"Монако": Бенальо, Хенрихс (Сидибе, 55), Бадьяшиль, Налдо, Глик, Балло-Туре, Тилеманс, Фабрегас, Лопеш, Головин (Силла, 66), Фалькао

"Страсбург": Зельс, Лала, Мартинес, Митрович, Коне, Каси, Мартен, Фофана, Томассон (Кароль, 73), Сиссоко, Ажорк (Кошта, 78)

Предупреждения: Глик, 8, Мартен, 29, Митрович, 36, Бадьяшиль, 37, Фабрегас, 72, Фалькао, 77

Удаления: Налдо, 7, Митрович, 69
Теги: Монако Страсбург Лига 1
Вчера, 23:56
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#10  serega_user  serega_user (Сегодня, 01:20)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Честный
А где новость про маленькую чёрную свинку?!
Промес вышел на замену на 73 минуте и Севилья проиграла мертвому Реалу 0:2?!
Или сайт все-таки дальше будет вести себя по-свински?!

А толк про него писать? За него всё команда делает. И проигрывает, и выигрывает. Он там вообще никто. А Головин - центральная фигура Монако, икона! Что бы ни случилось в клубе - все из-за него. Какому то Промесу (лучшему игроку РПЛ, на секундочку) до всего этого ой как далеко. Да и вообще кишка тонка. Только способен бухать,да жену лупить.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#9  Честный  San-Francisco (Сегодня, 01:08)
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Болеет за:
«Ювентус»
А где новость про маленькую чёрную свинку?!
Промес вышел на замену на 73 минуте и Севилья проиграла мертвому Реалу 0:2?!
Или сайт все-таки дальше будет вести себя по-свински?!
Регистрация: 1.06.2017 [жалоба]
#8  serega_user  serega_user (Сегодня, 01:06)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: следующий
Точно не Головин виноват в бедах Монако.
Но парня жаль, навряд ли он предполагал, что переходит в команду, которая будет бороться за выживание. Карьерным ростом, это точно не назовешь.

Ничего страшного, это полезный опыт для него. Не на одних победах строится карьера. И такое нужно пережить. Если справится со всем этим - сможет стать вполне достойным игроком.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#7  следующий   (Сегодня, 00:53)
  • +3
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Болеет за:
«Челси»
Точно не Головин виноват в бедах Монако.
Но парня жаль, навряд ли он предполагал, что переходит в команду, которая будет бороться за выживание. Карьерным ростом, это точно не назовешь.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
#6  anonymous   (Сегодня, 00:21)
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  •  (10)

свиньи тут как тут smile
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#5  Киклоп  Россия (Сегодня, 00:16)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Гинер конечно гений... bowtie
Если вернет обратно за сумму в 4 раза меньшую...
А он может. На то и расчет всех трансферов ЦКГ. stuck_out_tongue_winking_eye


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Veliky Hamster
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
#4  F.Totti.   (Сегодня, 00:12)
  • -11
  •  (15)

Цитата: Egorysche
а тем временем Головин получает самую высокую оценку за матч из состава Монако

счёт на табло,статистика в протоколе матча
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#3  Egorysche   (Сегодня, 00:11)
  • +8
  •  (16)

а тем временем Головин получает самую высокую оценку за матч из состава Монако
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#2  F.Totti.   (Сегодня, 00:11)
  • -9
  •  (19)

С удовольствием посмотрел вынос Монаки с Головиным и без,без Головина даже меньше пропустили,дальше будет еще интереснее,матчи с Монпелье и Лионом,но уже не факт что с Головиным в старте,в общем Головин нашел команду по себе,оба не имеют дна
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#1  СуперШтангист   (Вчера, 23:59)
  • -7
  •  (23)
Болеет за:
«Терек»
Нулёвин в составе, как всегда ничего хорошего для команды.

Скорее бы уже травмированные у "Монако" поправились, чтобы Нуль сель на лавку и не слезал с неё до конца контракта или трансфера (хотя неясно, кто подобный шлак вообще купит).
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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