"Сукин внук, сейчас 43-я минута!" - Анри попросил игрока "Страсбура" не тянуть время (видео)

?"Oh c'est la 43?me minute, la put...de ta grand-m?re" ?



Preuve de l'extr?me tension qui r?gne sur le Rocher, l'altercation entre Kenny Lala et @ThierryHenry et le langage fleuri utilis? par le champion du monde 1998...#ASMRCSA @JourDeFootoff pic.twitter.com/EuPrxmIEn1 — Canal Football Club (@CanalFootClub) January 19, 2019

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри во время матча со "Страсбургом" (1:5) нецензурно обругал игрока гостевой команды Кенни Лала в концовке первого тайма матча, который, по его мнению, тянул время."Сейчас только 43-я минута, ты — сукин внук", -крикнул Анри хавбеку гостей.Первый тайм закончился со счетом 2:1 в пользу гостей. Во втором тайме "Страсбург" забил еще три гола.