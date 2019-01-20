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"Сукин внук, сейчас 43-я минута!" - Анри попросил игрока "Страсбура" не тянуть время (видео)

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри во время матча со "Страсбургом" (1:5) нецензурно обругал игрока гостевой команды Кенни Лала в концовке первого тайма матча, который, по его мнению, тянул время.

"Сейчас только 43-я минута, ты — сукин внук", -крикнул Анри хавбеку гостей.

Первый тайм закончился со счетом 2:1 в пользу гостей. Во втором тайме "Страсбург" забил еще три гола.

Теги: Анри Монако Страсбург Лига 1
Сегодня, 11:22
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#2  sparwik53  Виктор (Сегодня, 12:09)
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Болеет за:
«Спартак»
Походу Головину надо искать новую команду,а теперь будет сложней, чем при уходе из ЦСКА.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#1  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 11:48)
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Болеет за:
«Спартак»
так он это в сторону головина кричал
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
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