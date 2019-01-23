Новости партнеров

Источник: Головин хромал, покидая стадион после матча с "Метцем"

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин получил травму во вчерашнем матче 1/16 финала Кубка Франции против "Метца" (1:3), утверждает L'Equipe

По данным издания, 22-летний россиянин был заменен на 64-й минуте встречи, после чего сразу же положил пакет со льдом на правое бедро. Выходя со стадиона "Луи II" он сильно хромал и явно испытывал боль.

В среду ему предстоит пройти медицинское обследование.
Теги: Головин Монако Метц Лига 1
Сегодня, 11:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
#2  томас   (Сегодня, 12:13)
  • +1
  •  (5)
online

Команда- кошмар. Защи привозят на ровном месте. Каждый второй пас защитников- в ноги сопернику. Фалькао из 10 ударов- только 2 в створ попадает. Лучше бы он в свое время в Спартак к Валере поехал. Самый уровень.

Рулевой "Монако" Тьерри Анри после поражения от "Метца" (1:3) в Кубке Франции посетовал на плохую реализацию моментов.

"Огромное разочарование. Мы создали много моментов при помощи Сидибе и Головина с флангов. У нас есть шансы забивать голы, но команда их не реализует", - приводит слова тренера L'Equipe.

Напомним, что Головин получил травму в прошедшей встрече и покинул поле на 64-й минуте.


Посмотрел вчера матч- какой- то зоопарк в Монаке.((

Играют в 3 ЦЗ, Защи выходят высоко, чуть ли не к средней лини. 2 перепаса между собой и пас вперед сопернику, Сразу получают заброс за спину. Вернуться не успевают.

Опорной зоны нет вообще. Все остальные " в атаке"(((((

Сколько вчера Голова и негр сделали обостряющих передач на Фуфлао ((( Чалов бы не меньше трех штук забил((((


--------------------
куда томас дели...
Регистрация: 8.01.2019 [жалоба]
#1  safonas   (Сегодня, 12:03)
  • +1
  •  (5)
online

мда... вот не пруха то у Головина


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.