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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Источник: Головин хромал, покидая стадион после матча с "Метцем"
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин получил травму во вчерашнем матче 1/16 финала Кубка Франции против "Метца" (1:3), утверждает L'Equipe
По данным издания, 22-летний россиянин был заменен на 64-й минуте встречи, после чего сразу же положил пакет со льдом на правое бедро. Выходя со стадиона "Луи II" он сильно хромал и явно испытывал боль.
В среду ему предстоит пройти медицинское обследование.
По данным издания, 22-летний россиянин был заменен на 64-й минуте встречи, после чего сразу же положил пакет со льдом на правое бедро. Выходя со стадиона "Луи II" он сильно хромал и явно испытывал боль.
В среду ему предстоит пройти медицинское обследование.
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