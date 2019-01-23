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Тьерри Анри: Головин и Сидибе создают много моментов с флангов, но "Монако" не забивает

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри после вчрашнего поражения от "Метца" в 1/16 финала Кубка Франции (1:3) отметил, что у монегасков плоха реализация моментов.

"Это большое разочарование. Мы создаем много моментов с помощью Джибриля Сидибе и Александра Головина на флангах. У нас есть возможности для голов, но мы не забиваем. Мое будущее? Это буду решать другие люди, а не я, когда придет время", - цитирует L'Equipe Анри.
Теги: Лига 1 Анри Головин Монако Сидибе
Сегодня, 12:59
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#3  томас   (Сегодня, 13:30)
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  •  (2)

Цитата: anonymous
не свинячий, а местных малолетних троллей


ну я про то и говорю. )) Болельщики Спартака сейчас за свою команду переживают.

А свинячее дерьмо - пидорняки, сибирячки, брянские дибилы- переживают за Манаку)) Ни одного матча которой не видели.


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куда томас дели...
Регистрация: 8.01.2019 [жалоба]
#2  anonymous   (Сегодня, 13:27)
  • 0
  •  (2)

Цитата: томас
Мы создаем много моментов с помощью Джибриля Сидибе и Александра Головина на флангах. У нас есть возможности для голов, но мы не забиваем.


Свинячий вывод- виноват Головин. если бы он не создавал так много моментов- Манака бы больше забивала))

Всю игру портит.

не свинячий, а местных малолетних троллей
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#1  томас   (Сегодня, 13:14)
  • +5
  •  (5)

Мы создаем много моментов с помощью Джибриля Сидибе и Александра Головина на флангах. У нас есть возможности для голов, но мы не забиваем.


Свинячий вывод- виноват Головин. если бы он не создавал так много моментов- Манака бы больше забивала))

Всю игру портит.


--------------------
куда томас дели...
Регистрация: 8.01.2019 [жалоба]
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