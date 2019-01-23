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Источник: травма Головина оказалась несерьезной

Травма российского полузащитника "Монако" Александра Головина, полученная им в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Метца" (1:3), не носит серьезного характера, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Головин сможет принять участие в матче 22-го тура Лиги 1 с "Дижоном", который состоится 26 января.

Головин попал в стартовый состав монегасков на игру с "Мецем", а на 64-й минуте был заменен на Муссу Силла. Российский футболист покидал поле сильно хромая. На скамейке запасных ему приложили пакет со льдом к правому бедру.
Теги: Лига 1 Метц Монако Головин
Сегодня, 15:22
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