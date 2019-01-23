Жозе Моуринью встретился с президентом "Пари Сен-Жермен"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью провел встречу с президентом "ПСЖ" Нассером Аль-Хелаифи.По информации The Sun, руководство парижан рассматривает специалиста в качестве возможного сменщика нынешнего главного тренера чемпионов Франции Томаса Тухеля."Пари Сен-Жермен" не испытывает проблем в Лиге 1, находясь на первом месте в таблице с отрывом в 13 очков. Однако боссы французской команды скорее всего уволят действующего наставника клуба в случае вылета "ПСЖ" из Лиги чемпионов. На стадии 1/8 финала подопечные Тухеля встретятся с "Манчестер Юнайтед".