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Жозе Моуринью встретился с президентом "Пари Сен-Жермен"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью провел встречу с президентом "ПСЖ" Нассером Аль-Хелаифи.

По информации The Sun, руководство парижан рассматривает специалиста в качестве возможного сменщика нынешнего главного тренера чемпионов Франции Томаса Тухеля.

"Пари Сен-Жермен" не испытывает проблем в Лиге 1, находясь на первом месте в таблице с отрывом в 13 очков. Однако боссы французской команды скорее всего уволят действующего наставника клуба в случае вылета "ПСЖ" из Лиги чемпионов. На стадии 1/8 финала подопечные Тухеля встретятся с "Манчестер Юнайтед".

"Газета.ру"
Теги: Моуринью ПСЖ Лига 1
Сегодня, 18:18
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#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 18:24)
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Мауринье уже не тот. Дайте тренеру работать и все.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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