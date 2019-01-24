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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Леонарду Жардим в ближайшие 48 часов может сменить Анри в "Монако"
Бывший главный тренер "Монако" Леонарду Жардим, который был отправлен в отставку руководством монегасков в октябре прошлого года из-за неудовлетворительных результатов, вновь может возглавить клуб, сообщает Mirror.
По данным источника Жардим может сменить Тьерри Анри в ближайшие 48 часов.
В воскресенье, 20 января, "Монако" проиграл "Страсбуру" со счетом 1:5. После 21 матча команда Анри занимает в таблице предпоследнее, 19-е место.
Жардим возглавил "Монако" летом 2014 года. Под его руководством клуб выиграл чемпионат Франции и дошел до полуфинала Лиги чемпионов в сезоне-2016/17. Сам специалист ранее заявлял, что не сомневается в том, что еще вернется в этот клуб.
Sport24.ru
По данным источника Жардим может сменить Тьерри Анри в ближайшие 48 часов.
В воскресенье, 20 января, "Монако" проиграл "Страсбуру" со счетом 1:5. После 21 матча команда Анри занимает в таблице предпоследнее, 19-е место.
Жардим возглавил "Монако" летом 2014 года. Под его руководством клуб выиграл чемпионат Франции и дошел до полуфинала Лиги чемпионов в сезоне-2016/17. Сам специалист ранее заявлял, что не сомневается в том, что еще вернется в этот клуб.
Sport24.ru
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