Леонарду Жардим в ближайшие 48 часов может сменить Анри в "Монако"

Бывший главный тренер "Монако" Леонарду Жардим, который был отправлен в отставку руководством монегасков в октябре прошлого года из-за неудовлетворительных результатов, вновь может возглавить клуб, сообщает Mirror.По данным источника Жардим может сменить Тьерри Анри в ближайшие 48 часов.В воскресенье, 20 января, "Монако" проиграл "Страсбуру" со счетом 1:5. После 21 матча команда Анри занимает в таблице предпоследнее, 19-е место.Жардим возглавил "Монако" летом 2014 года. Под его руководством клуб выиграл чемпионат Франции и дошел до полуфинала Лиги чемпионов в сезоне-2016/17. Сам специалист ранее заявлял, что не сомневается в том, что еще вернется в этот клуб.