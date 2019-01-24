Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Неймар в слезах покинул поле после повреждения в матче со "Страсбуром" (видео)

Форвард "ПСЖ" Неймар получил травму в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Страсбура".

На 62-й минуте 26-летний бразилец вынужденно покинул поле со слезами на глазах.



Он сразу отправился в подтрибунное помещение. Вместо него в игру вошел хавбек Мусса Диаби.
Теги: Неймар ПСЖ Страсбург Лига 1
Сегодня, 09:48
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.