Неймар в слезах покинул поле после повреждения в матче со "Страсбуром" (видео)

La cheville de Neymar ... ? pic.twitter.com/Y0r6sYnlCq — Anthony Woodman (@Anton75_) January 23, 2019

Форвард "ПСЖ" Неймар получил травму в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Страсбура".На 62-й минуте 26-летний бразилец вынужденно покинул поле со слезами на глазах.Он сразу отправился в подтрибунное помещение. Вместо него в игру вошел хавбек Мусса Диаби.