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Тьерри Анри отстранил нескольких игроков от первой команды

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри принял решение отстранить нескольких игроков от тренировок с основной командой, сообщает Get French Football News.

Специалист не стал называть имена отстраненных футболистов. Анри отметил, что отстранил тех, которые "думают только о своём будущем"».

В чемпионате Франции "Монако" после 21 тура занимает 19-ю строчку в таблице.
Теги: Анри Монако Лига 1
Сегодня, 19:31
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#2  Старк   (Сегодня, 19:36)
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Болеет за:
ЦСКА
Как стало известно «Чемпионату», полузащитника «Монако» Александра Головина нет в списке тех футболистов, которых главный тренер команды Тьерри Анри отстранил от первой команды.
Регистрация: 24.01.2019 [жалоба]
#1  hel  г. Екатеринбург (Сегодня, 19:34)
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Болеет за:
ЦСКА
Это надо было сделать с самого первого матча Анри.)))


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
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