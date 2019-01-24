Тьерри Анри отстранил нескольких игроков от первой команды

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри принял решение отстранить нескольких игроков от тренировок с основной командой, сообщает Get French Football News.Специалист не стал называть имена отстраненных футболистов. Анри отметил, что отстранил тех, которые "думают только о своём будущем"».В чемпионате Франции "Монако" после 21 тура занимает 19-ю строчку в таблице.