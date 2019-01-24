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Александра Головина нет в списке игроков "Монако", которых Анри отстранил от первой команды

Полузащитника "Монако" Александра Головина нет в списке тех футболистов, которых главный тренер команды Тьерри Анри отстранил от первой команды.

Ранее Анри заявил, что "число отстранённых игроков слишком большое, чтобы перечислить всех поимённо". Он отметил, что отстранил от первой команды тех футболистов, которые "думают только о своём будущем".

В чемпионате Франции "Монако" после 21 тура находится в зоне вылета, занимая 19-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков.

"Чемпионат.сом"
Теги: Головин Монако Лига 1
Сегодня, 20:12
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#4  Riders1990  bunker (Сегодня, 21:13)
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Болеет за:
«Спартак»
Если убрать и Головина то все совсем по звезде пойдет


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#3  Egorysche   (Сегодня, 21:00)
  • +1
  •  (1)
online

и ни одного коммента против Головина laughing laughing laughing
Наверное потому что все те дегенераты заходят исключительно в день матча чтобы поднасрать, а тут опа! и не по расписанию! laughing laughing
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#2  Fint  Москва (Сегодня, 20:49)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Реал»
Все матчи Монако стараюсь смотреть, из-за Головина, и вижу кучку единоличников, похоже что один Головин старается на команду играть. И как можно так выигрывать? Даже уже на Фалькао начал сзлиться, что он не напихает партнёрам по полной, ведь капитан же на поле он.
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
#1  Egorysche   (Сегодня, 20:36)
  • +5
  •  (5)
online

ещё бы он отстранил Головина... 4 матча подряд Головина меняют в конце матча и 4 раза атака Монако попросту рассыпается
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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