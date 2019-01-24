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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александра Головина нет в списке игроков "Монако", которых Анри отстранил от первой команды
Полузащитника "Монако" Александра Головина нет в списке тех футболистов, которых главный тренер команды Тьерри Анри отстранил от первой команды.
Ранее Анри заявил, что "число отстранённых игроков слишком большое, чтобы перечислить всех поимённо". Он отметил, что отстранил от первой команды тех футболистов, которые "думают только о своём будущем".
В чемпионате Франции "Монако" после 21 тура находится в зоне вылета, занимая 19-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков.
"Чемпионат.сом"
Ранее Анри заявил, что "число отстранённых игроков слишком большое, чтобы перечислить всех поимённо". Он отметил, что отстранил от первой команды тех футболистов, которые "думают только о своём будущем".
В чемпионате Франции "Монако" после 21 тура находится в зоне вылета, занимая 19-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков.
"Чемпионат.сом"
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