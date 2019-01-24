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"Монако" приостановил деятельность Анри на посту главного тренера

"Монако" на своем официальном сайте сообщил, что клуб приостановил деятельность Тьерри Анри на посту главного тренера.

Франк Пасси будет готовить команду к предстоящему матчу 22-го тура чемпионата Франции против "Дижона". Встреча состоится 26 января.

Окончательное решение по Анри будет принято позже. Ранее сообщалось, что Леонарду Жардим может вновь возглавить команду.

"Монако" занимает 19-е место в лиге 1 с 15 очками.
Теги: Монако Анри Лига 1
Сегодня, 22:21
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#3  utekay  Россия (Сегодня, 23:00)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
начудил однако


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#2  Bolo Yeung   (Сегодня, 22:55)
  • -7
  •  (7)

помню ослики кричали что Жардим физрук,а теперь уже и Анри крайний,но только не бесполезный Головин,по делом Монаке за отмывание бабла на трансферах
Регистрация: 9.01.2019 [жалоба]
#1  xxd   (Сегодня, 22:38)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Вот это чувак психанул..)
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
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