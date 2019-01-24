"Монако" приостановил деятельность Анри на посту главного тренера

"Монако" на своем официальном сайте сообщил, что клуб приостановил деятельность Тьерри Анри на посту главного тренера.Франк Пасси будет готовить команду к предстоящему матчу 22-го тура чемпионата Франции против "Дижона". Встреча состоится 26 января.Окончательное решение по Анри будет принято позже. Ранее сообщалось, что Леонарду Жардим может вновь возглавить команду."Монако" занимает 19-е место в лиге 1 с 15 очками.