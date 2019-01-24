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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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ФИФА пожизненно отстранила судью из Нигера. Он пополнил счет на $100 тыс. перед товарищеской игрой (2)
ФИФА пожизненно отстранила судью из Нигера. Он пополнил счет на $100 тыс. перед товарищеской игрой (2)
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Станислав Черчесов - о забившем шикарный гол Миронове: улетишь на другую планету - расти не будешь
Станислав Черчесов - о забившем шикарный гол Миронове: улетишь на другую планету - расти не будешь
20:40
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Гендиректор "Динамо": да, Широков и Хохлов ругаются. Будь все гладко - задумался бы об увольнении (1)
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Александра Головина нет в списке игроков "Монако", которых Анри отстранил от первой команды (6)
16:57
Ракицкий переходит в «Зенит». Вспоминаем веселые приключения представителей братского народа в России (16)
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Моуринью: "Манчестер Сити" так и не прислал мне подарка за их первое чемпионство спустя 50 лет (2)
14:54
"Ростов" взял Ерёменко и Попова. Но непонятно, как Карпину размещать их на поле и вписываться в лимит (2)
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Молод де Йонг, да дорог: "ПСЖ" свёл с ума весь мир, а особенно "Барселону". Она не больше, чем клуб (2)
Молод де Йонг, да дорог: "ПСЖ" свёл с ума весь мир, а особенно "Барселону". Она не больше, чем клуб (2)
"Монако" приостановил деятельность Анри на посту главного тренера
"Монако" на своем официальном сайте сообщил, что клуб приостановил деятельность Тьерри Анри на посту главного тренера.
Франк Пасси будет готовить команду к предстоящему матчу 22-го тура чемпионата Франции против "Дижона". Встреча состоится 26 января.
Окончательное решение по Анри будет принято позже. Ранее сообщалось, что Леонарду Жардим может вновь возглавить команду.
"Монако" занимает 19-е место в лиге 1 с 15 очками.
Франк Пасси будет готовить команду к предстоящему матчу 22-го тура чемпионата Франции против "Дижона". Встреча состоится 26 января.
Окончательное решение по Анри будет принято позже. Ранее сообщалось, что Леонарду Жардим может вновь возглавить команду.
"Монако" занимает 19-е место в лиге 1 с 15 очками.
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