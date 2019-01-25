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Лютая дичь в "Монако". Отстранение игроков, отстранение Анри и возвращение Жардима спустя три месяца

«Монако» долгое время был редким примером того, что россияне могут отлично управлять футбольным клубом и даже делать на нём бизнес. Но недооценка серьёзности ситуации привела к назначению главным тренером того, кто им ещё не является. Теперь клубу пришла гениальная идея спасти команду от вылета, вернув тренера, с которым эти же самые игроки рухнули на дно. А вы говорите, у «Спартака» странное руководство…



Леонарду Жардим долгое время отлично работал в «Монако» и справлялся с постоянным оттоком кадров. Конечно, он не выигрывал чемпионат Франции в эпоху «ПСЖ» и не доходил до полуфинала Лиги чемпионов каждый сезон, но ниже очень высоко задранной планки не падал. Что случилось в начале этого сезона, сказать трудно. Наверное, просто так бывает. Вспомните, как тот же Клопп уходил из «Боруссии». Он, конечно, не боролся за выживание, но хорошего в последнем сезоне было мало.

Тьерри Анри пришёл в талантливую, перспективную, но разрозненную команду с огромным количеством травмированных. Даже без учёта кубковых матчей, только в играх Лиги 1 в футболке «Монако» выходили 37 (на всякий случай, прописью, тридцать семь!!!) разных игроков, в которых запутались и Жардим, и Анри. Да и сами футболисты вряд ли знают всех партнёров.

Однако Анри сумел разобраться, кто в этом таборе ему не нужен, и вчера утром отстранил от работы с основой некоторых футболистов. Головина среди них не было – напротив, после проигранного кубкового матча с «Метцем» Тьерри сказал, что Саша создаёт много моментов с фланга, но «Монако» не забивает. Хотя обида на Головина у Анри должна была появиться: возможно, забей он тогда отличный момент в «Марселе», дела пошли бы чуть лучше.

Хотя сильно злиться на Головина всё же не стоит, поскольку лично для Тьерри всё сложилось нормально. Отставка в такой ситуации, наверное, ещё не поставила крест на тренерской карьере, а вот банковский счёт пополнился минимум на 10 миллионов евро. Неплохое вознаграждение за 3 месяца не самых приятных приключений, да? Каторжно трудиться и уничтожать своё здоровье где-то на Ямале Анри при этом не пришлось.

Конечно, Тьерри не валил команду ради неустойки, предпринятый им решительный шаг с отстранением игроков и обвинением их в эгоизме тоже косвенно на это указывает. Выходит, руководство пошло на поводу у футболистов? Или просто чаша терпения переполнилась от очередного поражения? Или Жардим согласился вернуться только теперь?



Вокруг «Монако» нет такого количества инсайдеров, как вокруг «Спартака», поэтому в ближайшее время правду мы вряд ли узнаем. Известно лишь то, что на место Анри приходит Жардим. Спустя 3.5 месяца после того, как руководство окончательно разуверилось в его способности построить из этого набора игроков нормальную команду.

Зимой «Монако» пополнился пятью игроками: Балло-Туре, Налдо, Фабрегас, Диас и Ванкёр, которого очень хотел лично Анри. Опять же, новички подбирались без участия Жардима, а усилить команду под него времени уже не остаётся. В целом изменения в составе не так значительны, а с прежним составом Жардим ничего сделать не смог. Ну и в чём логика его возвращения? Александр Тарханов дважды возвращался в «Крылья» спасать команду от вылета, но между возвращениями проходили годы и менялся весь состав, а сам тренер действительно умел работать в кризисных ситуациях.

Как странное решение российского руководства «Монако» «набрать бывшей» отразится на Головине? Переживать тут надо не по поводу смены тренера. Когда Саша был здоров и готов, он играл у обоих, хотя Анри в конце концов стал менять его в каждом матче. Сейчас для Головина не так важно, кто тренирует команду. Важно, чтобы она наконец начала играть в футбол, а он сам – нашёл в себе силы стать одним из лидеров возрождения.



Даже с такими бредовыми решениями «Монако», обладая солидным кадровым ресурсом, не должен вылететь. И если Александр, не сломается, не вылетит из основы и наконец начнёт приносить пользу, такой опыт очень поможет ему в дальнейшей карьере. Вполне возможно, грядущие месяцы сыграют определяющую роль в том, как она сложится.

Роман Гуськов, Rusfootball.info

Фото: L'Equipe, Getty Images

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Теги: Лига 1 Монако Анри Жардим Головин
Сегодня, 11:40
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(2)
#5  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 12:47)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: колокольчик
Не упомянуть Спартак ну никак не удается blush Странно, что в заголовок не вынесли innocent

потому что говно всегда прилипнет
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#4  колокольчик  москва (Сегодня, 12:44)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Не упомянуть Спартак ну никак не удается blush Странно, что в заголовок не вынесли innocent


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
#3  aza111   (Сегодня, 12:42)
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Регистрация: 25.01.2019 [жалоба]
#2  томас   (Сегодня, 11:48)
  • -1
  •  (7)

свиньи, цып-цып-цып....


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куда томас дели...
Регистрация: 8.01.2019 [жалоба]
#1  teacher   (Сегодня, 11:42)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Это как штрафные батальоны, совершил проступок-теперь искупи кровью( подними команду со дна)!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
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