Монако (Франция)

Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 19 53
...
15 Анже 21 23
16 Кан 21 18
17 Амьен 21 18
18 Дижон 20 17
19 Монако 21 15
20 Генгам 21 14
полная таблица
Предстоящие
Дижон22:0026.01.19Монако
Монако02.02.19Тулуза
Сыгранные
Монако1 - 519.01.19Страсбург
Монако1 - 116.01.19Ницца

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Итальянский журналист Палмери: Головин сожалеет о переходе в "Монако"

Известный итальянский журналист Танкреди Палмери поделился мнением о переходе россиянина Александра Головина в "Монако".

"Вероятно, Головин сожалеет о переходе в "Монако". "Челси" не предлагал сильно меньше, чем "Монако". Но было непредсказуемо, что такое случится. Он не должен спасать в этой ситуации себя, он должен помочь команде, и это лучшее решение для него.

Если упустишь ситуацию — не спасешь себя. Головин пришел из другой страны, есть сложности, но ты молодой игрок, сдаваться не стоит", - цитирует Палмери 360tv.ru.
Теги: Головин Монако Лига 1
Сегодня, 20:19
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#2  Frankenstein   (Сегодня, 20:35)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Gor68
Свиномодеры опять расписываются в неумении (или нежелании) читать тексты. Ну конечно, что в наше время значит скромное слово "вероятно".

Нет, он рад по уши быть боксерской грушей во всех турнирах с Монако и бороться за выживание в чемпионате,но у глупого ослика как всегда новостники и модераторы виноваты
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#1  Gor68  г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 20:31)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Свиномодеры опять расписываются в неумении (или нежелании) читать тексты. Ну конечно, что в наше время значит скромное слово "вероятно". wink
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
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