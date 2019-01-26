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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Монако (Франция)
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|19
|53
|...
|15
|Анже
|21
|23
|16
|Кан
|21
|18
|17
|Амьен
|21
|18
|18
|Дижон
|20
|17
|19
|Монако
|21
|15
|20
|Генгам
|21
|14
|Предстоящие
|Дижон
|22:0026.01.19
|Монако
|Монако
|02.02.19
|Тулуза
|Сыгранные
|Монако
|1 - 519.01.19
|Страсбург
|Монако
|1 - 116.01.19
|Ницца
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Итальянский журналист Палмери: Головин сожалеет о переходе в "Монако"
Известный итальянский журналист Танкреди Палмери поделился мнением о переходе россиянина Александра Головина в "Монако".
"Вероятно, Головин сожалеет о переходе в "Монако". "Челси" не предлагал сильно меньше, чем "Монако". Но было непредсказуемо, что такое случится. Он не должен спасать в этой ситуации себя, он должен помочь команде, и это лучшее решение для него.
Если упустишь ситуацию — не спасешь себя. Головин пришел из другой страны, есть сложности, но ты молодой игрок, сдаваться не стоит", - цитирует Палмери 360tv.ru.
"Вероятно, Головин сожалеет о переходе в "Монако". "Челси" не предлагал сильно меньше, чем "Монако". Но было непредсказуемо, что такое случится. Он не должен спасать в этой ситуации себя, он должен помочь команде, и это лучшее решение для него.
Если упустишь ситуацию — не спасешь себя. Головин пришел из другой страны, есть сложности, но ты молодой игрок, сдаваться не стоит", - цитирует Палмери 360tv.ru.
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