Монако (Франция)

Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 19 53
...
15 Анже 21 23
16 Кан 21 18
17 Амьен 21 18
18 Дижон 20 17
19 Монако 21 15
20 Генгам 21 14
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Предстоящие
Дижон22:00Монако
Монако02.02.19Тулуза
Сыгранные
Монако1 - 519.01.19Страсбург
Монако1 - 116.01.19Ницца

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Леонарду Жардим вернулся в "Монако"

"Монако" объявил о возвращении Леонарду Жардима на пост главного тренера.

Соглашение с 44-летним португальцем рассчитано на два с половиной сезона. Жардим приступит к своим обязанностям вместе со своей технической командой в воскресенье, 27 января.
Теги: Жардим Монако Лига 1
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#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 00:58)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
цирк какой-то
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  Старк   (Сегодня, 00:28)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Ну и прекрасно. Особенно для Головина wink
Регистрация: 26.01.2019 [жалоба]
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