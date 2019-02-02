Монако (Франция)

Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 19 53
...
15 Анже 21 23
16 Кан 21 18
17 Амьен 21 18
18 Дижон 20 17
19 Монако 21 15
20 Генгам 21 14
полная таблица
Предстоящие
Дижон22:00Монако
Монако02.02.19Тулуза
Сыгранные
Монако1 - 519.01.19Страсбург
Монако1 - 116.01.19Ницца

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Эден Азар заявил, что сборная Бельгии готова принять Тьерри Анри обратно

Полузащитник "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар отметил, что хотел бы возвращения Тьерри Анри в тренерский штаб национальной команды. Ранее француз был уволен с поста главного тренера "Монако".

"Уверен, что в будущем Анри станет выдающимся тренером. Мы же будем только рады, если он вернется в сборную Бельгии. Если он примет такое решение, то знает, как выйти на нас", — приводит слова Азара 90min.

Анри возглавил "Монако" 13 октября 2018 года, сменив на данном посту отправленного в отставку Леонарду Жардима.
Теги: Лига 1 Монако Сборная Бельгии Анри Азар
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