Монако (Франция)

Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 19 53
...
15 Анже 21 23
16 Кан 21 18
17 Амьен 21 18
18 Дижон 20 17
19 Монако 21 15
20 Генгам 21 14
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Вадим Васильев - о провале "Монако: мы продали слишком много игроков и не смогли их заменить

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев прокомментировал возвращение Леонарду Жардима на пост главного тренера клуба.

"Наш клуб переживает очень сложный период. Я готов заявить сегодня – я лично несу за это ответственность.

Мы вынуждены признать, что мы продали слишком много сильных игроков во время летнего трансферного окна и, несмотря на инвестирование значительных средств, были допущены ошибки при их замене. Это не позволило правильно сформировать новую команду.

Решение об увольнении тренера Леонарду Жардима было также принято преждевременно. При увольнении Жардима я сказал, что его время в "Монако" будет одной из лучших страниц в истории клуба. Теперь мы осознали, что это время не должно было заканчиваться. Нам стоило дать Леонарду шанс продолжить работу.

Тьерри Анри – легенда футбола. Но неблагоприятное стечение обстоятельств и, прежде всего, многочисленные травмы игроков не позволили ему быстро и эффективно вывести команду из кризиса. Я хочу сказать огромное спасибо Тьерри Анри за то, что он принял этот вызов и попробовал возглавить команду его родного клуба в сложный период. Ему, вероятно, было бы необходимо больше времени на то, чтобы реализовать задуманное. А у нас, к сожалению, этого времени нет. Нам необходимо действовать немедленно. Поэтому мы приняли решение отправить в отставку Тьерри Анри.

Мы пригласили Леонарду Жардима вернуться в "Монако", его работа в котором позволила добиться превосходных результатов в четырех сезонах. Леонарду подписал контракт на два с половиной года. Ошибки летнего трансферного окна были учтены, и этой зимой мы более тщательно подошли к формированию состава. Мы много и напряженно работали над усилением, и, как вы знаете, команда уже пополнилась сильными игроками.

Зимнее трансферное окно еще не закончилось – не исключены и новые подписания контрактов. Мы надеемся, что еще не поздно исправить ситуацию, и верим в то, что, наши игроки мобилизуются, и вместе с тренером Леонарду Жардимом клуб сможет преодолеть этот кризис", – цитирует Васильева официальный сайт клуба.
Теги: Монако Лига 1 Васильев Жардим Анри
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