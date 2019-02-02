Вадим Васильев - о провале "Монако: мы продали слишком много игроков и не смогли их заменить

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Монако (Франция)
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|19
|53
|...
|15
|Анже
|21
|23
|16
|Кан
|21
|18
|17
|Амьен
|21
|18
|18
|Дижон
|20
|17
|19
|Монако
|21
|15
|20
|Генгам
|21
|14
|Предстоящие
|Дижон
|22:00
|Монако
|Монако
|02.02.19
|Тулуза
|Сыгранные
|Монако
|1 - 519.01.19
|Страсбург
|Монако
|1 - 116.01.19
|Ницца
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:43
Оле-Гуннар Сульшер стартовал в "МЮ" с 8 побед подряд - это лучший результат в истории клуба (1)
Оле-Гуннар Сульшер стартовал в "МЮ" с 8 побед подряд - это лучший результат в истории клуба (1)
10:26
Вагнер Лав перешел в "Коринтианс" (8)
Вагнер Лав перешел в "Коринтианс" (8)
00:20
Леонарду Жардим вернулся в "Монако" (3)
Леонарду Жардим вернулся в "Монако" (3)
00:17
Чудо-гол Баринова, дебют Ерёменко, финал "Спартак" – "Локомотив". Главное о победе команды Сёмина над "Ростовом" (2)
Чудо-гол Баринова, дебют Ерёменко, финал "Спартак" – "Локомотив". Главное о победе команды Сёмина над "Ростовом" (2)
Вчера, 23:29
"Локомотив" обыграл "Ростов" в серии пенальти (6)
"Локомотив" обыграл "Ростов" в серии пенальти (6)
Вчера, 23:25
Леандро Паредес прошел медобследование в "ПСЖ" (9)
Леандро Паредес прошел медобследование в "ПСЖ" (9)
Вчера, 22:48
Леонид Федун: Глушаков упакован деньгами "по самые не могу" (6)
Леонид Федун: Глушаков упакован деньгами "по самые не могу" (6)
Вчера, 22:47
«Зенит» страдает без Паредеса, «Спартак» впечатляет резервом (4)
«Зенит» страдает без Паредеса, «Спартак» впечатляет резервом (4)
Вчера, 22:06
"Фенербахче" арендовал футболиста "Челси"
"Фенербахче" арендовал футболиста "Челси"
Вчера, 21:36
Ханни рвёт и мечет, Мелкадзе исправился за прошлый матч. Оценки игры "Зенит" - "Спартак" (10)
Ханни рвёт и мечет, Мелкадзе исправился за прошлый матч. Оценки игры "Зенит" - "Спартак" (10)
Вчера, 21:22
Астемир Гордюшенко перешел в "Тюмень" (3)
Астемир Гордюшенко перешел в "Тюмень" (3)
Вчера, 20:52
"Ростов" – "Локомотив": стартовые составы команд
"Ростов" – "Локомотив": стартовые составы команд
Вчера, 20:34
Леонид Федун - о победе над "Зенитом": хорошая тренировка! (26)
Леонид Федун - о победе над "Зенитом": хорошая тренировка! (26)
Вчера, 20:21
"Спартак" со счетом 3:0 разгромил "Зенит" (108)
"Спартак" со счетом 3:0 разгромил "Зенит" (108)
Вчера, 19:11
Леонид Федун: "Спартак" не собирается продавать Зе Луиша и Луиса Адриано. Болельщики могут быть спокойны (2)
Леонид Федун: "Спартак" не собирается продавать Зе Луиша и Луиса Адриано. Болельщики могут быть спокойны (2)
Вадим Васильев - о провале "Монако: мы продали слишком много игроков и не смогли их заменить
Вице-президент "Монако" Вадим Васильев прокомментировал возвращение Леонарду Жардима на пост главного тренера клуба.
"Наш клуб переживает очень сложный период. Я готов заявить сегодня – я лично несу за это ответственность.
Мы вынуждены признать, что мы продали слишком много сильных игроков во время летнего трансферного окна и, несмотря на инвестирование значительных средств, были допущены ошибки при их замене. Это не позволило правильно сформировать новую команду.
Решение об увольнении тренера Леонарду Жардима было также принято преждевременно. При увольнении Жардима я сказал, что его время в "Монако" будет одной из лучших страниц в истории клуба. Теперь мы осознали, что это время не должно было заканчиваться. Нам стоило дать Леонарду шанс продолжить работу.
Тьерри Анри – легенда футбола. Но неблагоприятное стечение обстоятельств и, прежде всего, многочисленные травмы игроков не позволили ему быстро и эффективно вывести команду из кризиса. Я хочу сказать огромное спасибо Тьерри Анри за то, что он принял этот вызов и попробовал возглавить команду его родного клуба в сложный период. Ему, вероятно, было бы необходимо больше времени на то, чтобы реализовать задуманное. А у нас, к сожалению, этого времени нет. Нам необходимо действовать немедленно. Поэтому мы приняли решение отправить в отставку Тьерри Анри.
Мы пригласили Леонарду Жардима вернуться в "Монако", его работа в котором позволила добиться превосходных результатов в четырех сезонах. Леонарду подписал контракт на два с половиной года. Ошибки летнего трансферного окна были учтены, и этой зимой мы более тщательно подошли к формированию состава. Мы много и напряженно работали над усилением, и, как вы знаете, команда уже пополнилась сильными игроками.
Зимнее трансферное окно еще не закончилось – не исключены и новые подписания контрактов. Мы надеемся, что еще не поздно исправить ситуацию, и верим в то, что, наши игроки мобилизуются, и вместе с тренером Леонарду Жардимом клуб сможет преодолеть этот кризис", – цитирует Васильева официальный сайт клуба.
"Наш клуб переживает очень сложный период. Я готов заявить сегодня – я лично несу за это ответственность.
Мы вынуждены признать, что мы продали слишком много сильных игроков во время летнего трансферного окна и, несмотря на инвестирование значительных средств, были допущены ошибки при их замене. Это не позволило правильно сформировать новую команду.
Решение об увольнении тренера Леонарду Жардима было также принято преждевременно. При увольнении Жардима я сказал, что его время в "Монако" будет одной из лучших страниц в истории клуба. Теперь мы осознали, что это время не должно было заканчиваться. Нам стоило дать Леонарду шанс продолжить работу.
Тьерри Анри – легенда футбола. Но неблагоприятное стечение обстоятельств и, прежде всего, многочисленные травмы игроков не позволили ему быстро и эффективно вывести команду из кризиса. Я хочу сказать огромное спасибо Тьерри Анри за то, что он принял этот вызов и попробовал возглавить команду его родного клуба в сложный период. Ему, вероятно, было бы необходимо больше времени на то, чтобы реализовать задуманное. А у нас, к сожалению, этого времени нет. Нам необходимо действовать немедленно. Поэтому мы приняли решение отправить в отставку Тьерри Анри.
Мы пригласили Леонарду Жардима вернуться в "Монако", его работа в котором позволила добиться превосходных результатов в четырех сезонах. Леонарду подписал контракт на два с половиной года. Ошибки летнего трансферного окна были учтены, и этой зимой мы более тщательно подошли к формированию состава. Мы много и напряженно работали над усилением, и, как вы знаете, команда уже пополнилась сильными игроками.
Зимнее трансферное окно еще не закончилось – не исключены и новые подписания контрактов. Мы надеемся, что еще не поздно исправить ситуацию, и верим в то, что, наши игроки мобилизуются, и вместе с тренером Леонарду Жардимом клуб сможет преодолеть этот кризис", – цитирует Васильева официальный сайт клуба.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.