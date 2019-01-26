Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 19 53
2 Лилль 22 43
3 Лион 21 37
4 Сент-Этьен 21 36
5 Страсбург 21 32
6 Монпелье 20 32
7 Марсель 21 31
8 Ницца 21 31
9 Ренн 21 30
10 Ним 21 29
11 Бордо 20 28
12 Реймс 21 28
13 Тулуза 21 25
14 Нант 21 23
15 Анже 21 23
16 Кан 21 18
17 Амьен 21 18
18 Дижон 20 17
19 Монако 21 15
20 Генгам 21 14
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Любительский клуб "Дистрофф" позвал Тьерри Анри в тренерский штаб

Любительский клуб "Дистрофф", который выступает в третьем дивизионе округа Мозель, в своем фэйсбуке пригласил в тренерский штаб Тьерри Анри, который ранее покинул пост главного тренера "Монако"

Анри предлагают пост помощника главного тренера, которого увольнять клуб не намерен – он занимает второе место в своей лиге.

"Дистрофф" обещает Анри проведение двух тренировок: во вторник и четверг, провести пару матчей в качестве арбитра и пожарить поросенка на вертеле в один из выходных.
Теги: Анри
Сегодня, 18:45
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#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 19:04)
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
потроллили здорово
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  zloy   (Сегодня, 18:51)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Барселона»
его уровень
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
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