Любительский клуб "Дистрофф" позвал Тьерри Анри в тренерский штаб

Любительский клуб "Дистрофф", который выступает в третьем дивизионе округа Мозель, в своем фэйсбуке пригласил в тренерский штаб Тьерри Анри, который ранее покинул пост главного тренера "Монако"Анри предлагают пост помощника главного тренера, которого увольнять клуб не намерен – он занимает второе место в своей лиге."Дистрофф" обещает Анри проведение двух тренировок: во вторник и четверг, провести пару матчей в качестве арбитра и пожарить поросенка на вертеле в один из выходных.