Любительский клуб "Дистрофф" позвал Тьерри Анри в тренерский штаб

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|19
|53
|2
|Лилль
|22
|43
|3
|Лион
|21
|37
|4
|Сент-Этьен
|21
|36
|5
|Страсбург
|21
|32
|6
|Монпелье
|20
|32
|7
|Марсель
|21
|31
|8
|Ницца
|21
|31
|9
|Ренн
|21
|30
|10
|Ним
|21
|29
|11
|Бордо
|20
|28
|12
|Реймс
|21
|28
|13
|Тулуза
|21
|25
|14
|Нант
|21
|23
|15
|Анже
|21
|23
|16
|Кан
|21
|18
|17
|Амьен
|21
|18
|18
|Дижон
|20
|17
|19
|Монако
|21
|15
|20
|Генгам
|21
|14
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Любительский клуб "Дистрофф", который выступает в третьем дивизионе округа Мозель, в своем фэйсбуке пригласил в тренерский штаб Тьерри Анри, который ранее покинул пост главного тренера "Монако"
Анри предлагают пост помощника главного тренера, которого увольнять клуб не намерен – он занимает второе место в своей лиге.
"Дистрофф" обещает Анри проведение двух тренировок: во вторник и четверг, провести пару матчей в качестве арбитра и пожарить поросенка на вертеле в один из выходных.
Анри предлагают пост помощника главного тренера, которого увольнять клуб не намерен – он занимает второе место в своей лиге.
"Дистрофф" обещает Анри проведение двух тренировок: во вторник и четверг, провести пару матчей в качестве арбитра и пожарить поросенка на вертеле в один из выходных.
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