Александр Головин остался в запасе "Монако" в первом матче после отставки Анри

Полузащитник сборной России Александр Головин не попал в стартовый состав "Монако" на гостевой матч 22-го тура чемпионата Франции против "Дижона".Субашич, Балло-Туре, Сидибе, Глик, Налдо, Бадьяшиль, Хенрикс, Тилеманс, Фабрегас, Рони Лопеш, Фалькао.