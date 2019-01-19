Лига 1 2018/19

# Команда И О
13 Тулуза 21 25
14 Нант 21 23
15 Анже 21 23
16 Кан 21 18
17 Амьен 21 18
18 Дижон 20 17
19 Монако 21 15
20 Генгам 21 14
полная таблица

Монако (Франция)

Дижон22:00Монако
Монако1 - 519.01.19Страсбург

Дижон (Франция)

Дижон22:00Монако
Бордо1 - 020.01.19Дижон

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Александр Головин остался в запасе "Монако" в первом матче после отставки Анри

Полузащитник сборной России Александр Головин не попал в стартовый состав "Монако" на гостевой матч 22-го тура чемпионата Франции против "Дижона".

"Монако": Субашич, Балло-Туре, Сидибе, Глик, Налдо, Бадьяшиль, Хенрикс, Тилеманс, Фабрегас, Рони Лопеш, Фалькао.
Теги: Головин Монако Лига 1 Дижон
Сегодня, 21:31
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5
(0)
#5  Angelsh   (Сегодня, 21:58)
  • -1
  •  (1)
online

Закономерно. Посмотрим результат.
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
#4  Lino   (Сегодня, 21:54)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Жардим к этому имеет отношение? Да тут у всех новости откуда-то берутся, похоже из пальца. Так-то есть такая фамилия-Паси.
Регистрация: 19.08.2018 [жалоба]
#3  Frankenstein   (Сегодня, 21:39)
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
последнего козыря лишил осликов Жардим
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#2  СуперШтангист   (Сегодня, 21:37)
  • -9
  •  (11)
online
Болеет за:
«Терек»
Ну не зря же фанаты величайшего распасовщика приветствовали смену Анри обратно на Жардима, надеюсь, что португалец вообще усадит его на лавку.

Лучший игрок в команде по мнению местных болел Нулёвина то после 60 минут садится на лавку, то вообще с неё начинает, а Тилеманс, которого все они хейтят проводит на поле все 90 минут, что при Жардиме, что при Анри также было.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#1  Nyrejuoe   (Сегодня, 21:35)
  • -4
  •  (4)

http://bettingtime.ru Отличные экспрессы составляют, за 2 дня плюсанул 83к!!
Регистрация: 26.01.2019 [жалоба]
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