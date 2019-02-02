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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
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Ростов-на-Дону Ахмат
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Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Монако (Франция)
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|19
|53
|...
|15
|Анже
|21
|23
|16
|Дижон
|21
|20
|17
|Кан
|21
|18
|18
|Амьен
|21
|18
|19
|Монако
|22
|15
|20
|Генгам
|22
|14
|Предстоящие
|Монако
|02.02.19
|Тулуза
|Монпелье
|09.02.19
|Монако
|Сыгранные
|Дижон
|2 - 026.01.19
|Монако
|Монако
|1 - 519.01.19
|Страсбург
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Вильям Венкер: мы должны показать на поле, что у нас есть яйца
Полузащитник "Монако" Вильям Венкер рассказал о неудачах команды в нынешнем сезоне.
"Это не вина Анри. Он дал нам все составляющие, чтобы выигрывать, помогал игрокам. Нам нужно винить только себя. Мы продолжаем работать. Искать виноватых бесполезно. Мы должны показать на поле, что у нас есть яйца", - цитирует футболиста RMC Sport.
"Это не вина Анри. Он дал нам все составляющие, чтобы выигрывать, помогал игрокам. Нам нужно винить только себя. Мы продолжаем работать. Искать виноватых бесполезно. Мы должны показать на поле, что у нас есть яйца", - цитирует футболиста RMC Sport.
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