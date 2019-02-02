Монако (Франция)

Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 19 53
...
15 Анже 21 23
16 Дижон 21 20
17 Кан 21 18
18 Амьен 21 18
19 Монако 22 15
20 Генгам 22 14
полная таблица
Предстоящие
Монако02.02.19Тулуза
Монпелье09.02.19Монако
Сыгранные
Дижон2 - 026.01.19Монако
Монако1 - 519.01.19Страсбург

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Вильям Венкер: мы должны показать на поле, что у нас есть яйца

Полузащитник "Монако" Вильям Венкер рассказал о неудачах команды в нынешнем сезоне.

"Это не вина Анри. Он дал нам все составляющие, чтобы выигрывать, помогал игрокам. Нам нужно винить только себя. Мы продолжаем работать. Искать виноватых бесполезно. Мы должны показать на поле, что у нас есть яйца", - цитирует футболиста RMC Sport.
Теги: Венкер Монако Анри Лига 1
Сегодня, 14:27
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4
(1)
#4  пончевед   (Сегодня, 15:09)
  • +2
  •  (4)
online

не оштрафуют их за это,если покажут?
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
#3  Мишке   (Сегодня, 14:47)
  • +1
  •  (3)

Полное дно в Монако - защита. Привозят в каждом матче по 10 моментов. Если бы не косые соперники , Монако летел бы в каждом матче 8, 10- 0


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мишке братское серце ат души в душу жызнь
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#2  dreamcatcher   (Сегодня, 14:35)
  • 0
  •  (2)

Яйца есть... игры нет.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#1  teacher   (Сегодня, 14:32)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
У тебя двое детей, то что яйца есть понятно! Покажи что ноги есть которыми в футбол играть можешь и голова на плечах!!!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
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