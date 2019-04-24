Лоран Блан готов возглавить "Лион"

Новым главным тренером "Лиона" может стать Лоран Блан.Как сообщает Le Progr?s, экс-наставник "ПСЖ" и сборной Франции готов возглавить команду, хотя сторонам еще стоит обсудить некоторые детали контракта, которые не связаны с зарплатой.Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас уже провел встречу с Бланом.