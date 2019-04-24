Франция Лига 1 2018/19 
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ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Марсель
Монпелье
Реймс
Ницца
Ним
Страсбург
Ренн
Анже
Нант
Бордо
Тулуза
Монако
Амьен
Дижон
Кан
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 33 84
2 Лилль 33 65
3 Лион 33 59
4 Сент-Этьен 33 56
5 Марсель 33 54
6 Монпелье 33 51
7 Реймс 33 48
8 Ницца 33 48
9 Ним 33 46
10 Страсбург 33 44
11 Ренн 33 43
12 Анже 33 41
13 Нант 33 40
14 Бордо 33 38
15 Тулуза 33 36
16 Монако 33 32
17 Амьен 33 32
18 Дижон 33 28
19 Кан 33 26
20 Генгам 33 24
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Новости партнеров

Лоран Блан готов возглавить "Лион"

Новым главным тренером "Лиона" может стать Лоран Блан.

Как сообщает Le Progr?s, экс-наставник "ПСЖ" и сборной Франции готов возглавить команду, хотя сторонам еще стоит обсудить некоторые детали контракта, которые не связаны с зарплатой.

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас уже провел встречу с Бланом.

"СЭ"
Теги: Блан Лион Лига 1
Сегодня, 06:52
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