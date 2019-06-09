"ПСЖ" предложил Неймару новый контракт

"ПСЖ" предложил новый контракт нападающему Неймару.Как утверждает T?l?foot, красно-синие рассчитывают продлить соглашение с 27-летним бразильцем еще на один год.Действующий контракт Неймара с "ПСЖ" рассчитан до 2022 года. Нападающий пока не принял новое предложение парижан. На него претендуют "Реал" и "Барселона".