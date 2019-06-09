"ПСЖ" предложил Неймару новый контракт

"ПСЖ" предложил новый контракт нападающему Неймару.

Как утверждает T?l?foot, красно-синие рассчитывают продлить соглашение с 27-летним бразильцем еще на один год.

Действующий контракт Неймара с "ПСЖ" рассчитан до 2022 года. Нападающий пока не принял новое предложение парижан. На него претендуют "Реал" и "Барселона".

"СЭ"
Теги: Неймар ПСЖ Лига 1
Сегодня, 16:32
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