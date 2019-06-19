Неймар ищет дом в Барселоне

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар занялся поиском недвижимости в Барселоне.

По информации Sport.es, бразильский форвард намерен поселиться в дом, в котором он жил во время выступления за каталонский клуб.

Неймар защищал цвета клуба с 2013 по 2017 годы.

"ПСЖ" выкупил игрока за €222 млн, сделав Неймара самым дорогим футболистом.

"Газета.ру"
Теги: Неймар ПСЖ Лига 1
Вчера, 23:40
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама