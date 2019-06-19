Неймар ищет дом в Барселоне

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар занялся поиском недвижимости в Барселоне.По информации Sport.es, бразильский форвард намерен поселиться в дом, в котором он жил во время выступления за каталонский клуб.Неймар защищал цвета клуба с 2013 по 2017 годы."ПСЖ" выкупил игрока за €222 млн, сделав Неймара самым дорогим футболистом.