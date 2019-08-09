Фалькао перейдет в "Галатасарай"

"Галатасарай" согласовал с "Монако" условия трансфера колумбийского нападающего Радамеля Фалькао. Ожидается, что игрок прибудет в Стамбул в понедельник, сообщает Haberturk."На нынешнем этапе моей карьеры переход в "Галатасарай" был бы захватывающий вызовом. Надеюсь, трансфер будет оформлен как можно скорее. Есть страны, где футбол живет особым образом, как в Турции или Аргентине. Это мотивирует", — сказал Фалькао.Контракт 33-летнего колумбийца с "Монако" истекает летом 2020 года.