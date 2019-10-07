Венгер и Блан - кандидаты на должность главного тренера "Лиона"

Арсен Венгер и Лоран Блан входят в список возможных преемников Силвиньо на посту главного тренера "Лиона", сообщает Le Parisien.45-летний бразильский специалист был уволен из "Лиона" в понедельник. Он тренировал команду с мая 2019 года. В текущем сезоне "Лион" стартовал в чемпионате Франции с двух уверенных побед над "Монако" (3:0) и «Анже" (6:0), но затем команда не смогла выиграть в семи матчах подряд. На групповой стадии Лиги чемпионов "Лион" дома сыграл вничью с "Зенитом" (1:1) и обыграл немецкий "РБ Лейпциг" (2:0) в гостях.Руководство "Лиона" рассматривает кандидатуры Венгера и Блана, а также Реми Гарда и Тьяго Мотты.