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Венгер и Блан - кандидаты на должность главного тренера "Лиона"

Арсен Венгер и Лоран Блан входят в список возможных преемников Силвиньо на посту главного тренера "Лиона", сообщает Le Parisien.

45-летний бразильский специалист был уволен из "Лиона" в понедельник. Он тренировал команду с мая 2019 года. В текущем сезоне "Лион" стартовал в чемпионате Франции с двух уверенных побед над "Монако" (3:0) и «Анже" (6:0), но затем команда не смогла выиграть в семи матчах подряд. На групповой стадии Лиги чемпионов "Лион" дома сыграл вничью с "Зенитом" (1:1) и обыграл немецкий "РБ Лейпциг" (2:0) в гостях.

Руководство "Лиона" рассматривает кандидатуры Венгера и Блана, а также Реми Гарда и Тьяго Мотты.

Sport24.ru


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Теги: Венгера Блан Лион Лига 1
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